Närrische Ratssitzung in Gaggenau zwingt die Bürgermeister auf den Boden

Was unterscheidet die närrische Ratssitzung von der regulären Gemeinderatssitzung in Gaggenau? Nun, bei der erstgenannten gibt es eine wohl schmeckende Suppe statt der ansonsten trockenen Brezeln. Vor allem aber ist es die Besucherzahl: Bei der traditionellen närrischen Ratssitzung in Regie der GroKaGe Gaggenau platzt regelmäßig der Bürgersaal aus allen Nähten. „Wir haben heute mehr Besucher als alle Ratssitzungen von 2016 bis 2019 zusammen“, verkündete am Rosenmontag zu Beginn Sitzungsleiter Paco Palma Diaz stolz, um fortan gekonnt und schlagfertig durch die nachfolgenden 90 Minuten zu führen.

Was wäre die närrische Ratssitzung ohne Witze? Entweder als eigener Programmpunkt oder zwischendurch. Wenn Jürgen und Achim Schäfer aus Michelbach genau hierfür das Mikro in die Hand nahmen, dann lachte der ganze Saal, so auch diesmal. Ihren Extraapplaus hatten sie sich redlich verdient.

Mann-Frau-Witze

Dabei ging es zuvor schon gut los: Nach den schmissigen Klängen des Fanfarenzugs traten für die Freien Wähler Juan Ebi und Mark Siebert nach vorne, um mit Mann-Frau-Witzen das Stimmungsbarometer nach oben schnellen zu lassen. Beispiel gefällig? „Früher musste ein Mann den Drachen bezwingen, um die Jungfrau heiraten zu dürfen. Heute gibt es keine Jungfrauen mehr, und der Mann muss gleich den Drachen heiraten…“

SPD erklärt die Fastnacht

Ingrid Willmann (OCC) ließ sich über Helikoptereltern aus: „Mama-Taxis sind die, die mit dem SUV – zu deutsch Hausfrauenpanzer – direkt vor der Schule halten und für Chaos sorgen.“ Die Saubergspatzen sorgten mit ihren Liedern und Schunkelrunden zwischendurch für gute Stimmung, und die SPD-Fraktion unter Leitung des Fastnachtsforschers Professor Täterätus (Gerd Pfrommer) erklärte hernach, „dass Fastnacht eine ernste Angelegenheit ist“. Ungeahnte Gesangskünste offenbarte Gerlinde Stolle, die als Margit Sponheimer ebenso alte närrische Gassenhauer aufleben ließ („Am Rosenmontag bin ich geboren…“) wie Peter Mann in der Rolle des einstigen Mainzer Fastnachtsidols Ernst Neger („Heile Gänsje“). Eugen Weber und Björn Stolle mit Akkordeon als „Kölsche Jung“ komplettierten den Auftritt der Sozialdemokraten.

Florus und Pfeiffer auf dem Boden

Für seine liebreizende Ode an Michelbach („Wenn ich dich seh, dann werd’ ich schwach“) erhielt Wittlof Rieger anhaltenden Beifall. Einen Oberbürgermeister und einen Bürgermeister vor sich auf den Boden zu zwingen, gelingt nicht jedem – der Narrenzunft Hörden schon. So war es der närrische OB Matthias Karcher aus dem Flößerdorf, der mit den Worten „Es ist ja eine Sitzung“ genau dies schaffte. So mussten sich die „Untergebenen“ anhören, dass es zum einen an der Flößerhalle zur Fastnachtszeit unbedingt reservierte Parkplätze etwa für die Schlempenkönigin und den Zunftmeister geben müsse; zum anderen wurde Christof Florus und Michael Pfeiffer kundgetan, dass die Flößerhalle (zu) viele kaputte Stühle aufweise, dort sei dringend nachzubessern.

CDU hat die „hellschde Köpp“

Musikalisch-pfiffig griff die CDU-Fraktion als „Strichmännchen“ das kommunalpolitische Thema Nachtragshaushalt auf („Jetzt steht Abspecken an“), um dann auch ein wenig über die anderen Ratsfraktionen herzuziehen („Krischtoff, was hasch Du für’n Gemeinderat“). Ihre nicht ganz uneigennützige Schlussfolgerung: „Die hellschde Köpp, Leute hört gut zu, die sitze bei de CDU“. Andreas Paul, Christina Palma Diaz, Ellen Markert, Rudi Drützler, Dorothea Maisch, Roland Purkl und Sabine Arnold besangen zudem gekonnt den hellen Stern über Gaggenau, „der jetzt ziemlich dunkel ist, aber den putzen die wieder ab…“