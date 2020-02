Neues Thermalbecken erweitert das Angebot im Gaggenauer Rotherma

Anzeige

Da kann auch mal ein gestandener Geschäftsführer ins Schwärmen kommen: Wenn das neue Thermal- und Bewegungsbecken im Rotherma in Gaggenau voraussichtlich in rund drei Wochen fertiggestellt sein wird, kann sich der Gast dort an Lichtspielen erfreuen, die sowohl von der Decke als auch durch Unterwasserscheinwerfer variantenreich erzeugt werden. Der Wow-Effekt dürfte noch höher ausfallen, wenn das Lichtspektakel sowohl musikalisch wie auch mit Wasserspielen unterlegt wird.

Die automatisierte Technik wird grundsätzlich außerhalb der Therapiezeiten des Beckens aktiviert: Dies wird täglich ab 19 Uhr sein sowie samstags und sonntags den ganzen Tag lang. Rotherma-Geschäftsführer Wolfram Zahnen erklärte die neue Attraktion („Sogar ein Themenabend ist möglich“) bei einem Rundgang des Aufsichtsrats der Kurgesellschaft im Beisein von Oberbürgermeister Christof Florus sowie den Architekten Ute und Arwi Saadma.

OB Florus gerät ins Schwärmen

„Es ist wunderschön geworden“, schwärmte Florus und sprach von einer weiteren Aufwertung des Rotherma, mit dem Gaggenau ohnehin ein Alleinstellungsmerkmal in der Region habe. Architektin Ute Saadma wies auf den Anspruch hin, den Anbau für das neue Becken sowohl bezüglich des Materials wie auch farblich bestmöglich mit der bestehenden Anlage zu verbinden, der Einsatz von Cortenstahl habe hier gute Dienste geleistet. Geschäftsführer Zahnen verhehlte nicht, dass man mit deutlich über einem Jahr eine richtig lange Bauzeit verzeichnen musste – auch weil es technische Probleme gab, „wo Schnelligkeit einfach nicht angebracht war“.

Kosten werden auf rund 2,75 Millionen Euro geschätzt

Die Kosten bezifferte Zahnen auf rund 2,75 Millionen Euro und sprach von einer „Steigerung wie überall, der sehr guten Konjunkturlage der Baufirmen geschuldet“. Die Investition wurde bekanntlich erst realisiert, nachdem ein Zuschussbescheid aus dem Fördertopf Tourismus des Landes über 900.000 Euro vorlag.

Das neue Thermal- und Bewegungsbecken konnte gebaut werden, nachdem an gleicher Stelle das frühere zweite Außenbecken, das nur wenig genutzt wurde, abgebrochen worden war. Es steht an Werktagen per Zugangskontrolle tagsüber Rheuma-Gruppen mit maximal 20 Personen für deren Anwendungen zur Verfügung. Das Rotherma kooperiert hier mit der Rheuma-Liga und den Krankenkassen. „Die Nachfrage der Rheuma-Liga hat sich stetig weiterentwickelt“, so Zahnen.

Gesundheit und Wellness-Angebote für die Besucher

Abends und an Wochenenden wird das neue Becken allen Besuchern offenstehen. Die Wasserfläche beträgt knapp 100 Quadratmeter, die Wassertiefe 1,32 Meter. „Wir haben hier nicht nur die Elemente Therapie und Gesundheit, sondern auch Wellness“, freute sich Zahnen über das neue „Multifunktionsbecken“. Auch die Aufsichtsräte – es sind Mitglieder des Gemeinderats – zeigten sich sehr zufrieden.

Noch Restarbeiten an der Anlage

Jetzt stehen noch Restarbeiten drinnen und draußen an; die gesamte neue Anlage wird auf Herz und Nieren geprüft und das Wasser wird noch einmal abgelassen, um auch den Boden unter die Lupe nehmen zu können. Schlussendlich muss die Wasseraufbereitungstechnik in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt komplett kontrolliert werden.