Nur manchmal darf der Drahtesel mit

Anzeige

Der Bus ist voll, eine Frau mit Rollator steht in dem kleinen Bereich im Gang, der frei von festinstallierten Stühlen ist. Es regnet, eine Radfahrerin steigt ein und drängt die ältere Dame mit ihrem Gefährt so an den Rand, dass diese sich nur noch mit Mühe festhalten kann. Diese und ähnliche Situationen hat eine Frau erlebt, die regelmäßig mit Bussen im Murgtal unterwegs ist.

„Menschen mit Rollator und Kinderwagen sollten Vorrang haben vor Fahrrädern“, betont sie. Ihrer Erfahrung nach ist das allerdings oft nicht der Fall. Auf sie wirkt es, als entscheiden die Busfahrer wahllos, wann sie Räder erlauben und wann nicht. Tatsächlich liegt laut Michael Krauth, Pressesprecher des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV), die Entscheidungshoheit über die Mitnahme von Fahrgästen beim Busfahrer. „Er entscheidet im Einzelfall vor Ort, je nach Situation“, so Krauth.

Busfahrer entscheidet je nach Situation vor Ort

Platzstreitigkeiten die entstehen, nachdem der Busfahrer entschieden hat, dass genug Raum für alle ist, müssten die Fahrgäste untereinander klären. Krauth betont: „Mobilitätseingeschränkte Personen und Menschen mit Kinderwagen haben Vorrang.“ Wenn bereits fünf Radfahrer im Bus stehen und eine Person mit Rollator einsteigen möchte, könne Krauth allerdings nicht sagen, wie genau der einzelne Busfahrer in dieser Situation reagieren würde. Falls es mal dazu komme, dass Radfahrer nicht mitgenommen werden, könne er ihren Frust verstehen.

„Uns ist es sehr wichtig, dass jeder, der mitgenommen werden möchte, mitgenommen wird“, sagt Krauth. Möglich sei das aufgrund von Platzmangel aber eben nicht immer. In der Zeit von 6 bis 9 Uhr seien Räder generell tabu, da dann die Pendler unterwegs seien. Ebenso seien Räder auf den Schienenersatzverkehrsstrecken, etwa zwischen Forbach und Freudenstadt, verboten. Sind Räder aber erlaubt, benötige man für sie kein extra Ticket im Bus, erklärt Krauth.

In manchen Bussen sind Fahrräder nicht erlaubt

Auf den Linien, die im Rahmen des KVV von Südwestbus bedient werden, kommt noch eine Besonderheit bei der Fahrradmitnahme dazu. Bei manchen Bussen sind Fahrräder grundsätzlich nicht erlaubt. „Vor einem Jahr haben wir die Mehrzweckflächen sämtlicher Busse vermessen“, erklärt Jürgen Kaiser, Niederlassungsleiter von Südwestbus. Bei manchen Bussen habe sich herausgestellt, dass die Fläche zu kurz für Räder sei, sie ragten in den Gang hinein. Auf diesen Bussen wurden laut Kaiser Piktogramme angebracht, die signalisieren, dass Räder verboten sind.

„Aus Sicherheitsgründen können die Fahrer dieser Busse keine Räder mitnehmen“, erklärt er. Bei manchen Radlern stößt diese Regelung zwar auf Unverständnis, ändern könne das Unternehmen sie aber nicht. Allerdings sind alle kürzlich angeschafften Busse und alle, die in Zukunft gekauft werden, für Räder geeignet, betont Kaiser. Rollstühle, Kinderwagen und Rollatoren fänden schon jetzt in allen Bussen Platz.

Wann ein Bus mit Fahrradplatz wo unterwegs ist, könne nicht vorhergesagt werden. „Die Busse werden täglich anders eingesetzt“, bedauert Kaiser. Von dieser Regelung einmal abgesehen, gelten ansonsten auch in den Bussen der Regionalbusverkehr Südwest GmbH die Förderungsbedingungen der KVV. Das heißt, der Busfahrer hat stets das letzte Wort.