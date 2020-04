Oberleitungs-Projekt eWayBW: Murgtal-Kommunen schreiben an Verkehrsminister

Anzeige

Auf „eine wesentliche Verkürzung der Bauphase“ beim Projekt eWayBW pochen die Stadt Gernsbach sowie die Gemeinden Loffenau, Weisenbach und Forbach in einem offenen Brief an Verkehrsminister Winfried Hermann. „Wir erhoffen uns, auch zur höheren Akzeptanz des Gesamtprojekts, eine deutliche Verringerung der Belastung für die Murgtäler Bevölkerung.“

Am Mittwochnachmittag hat der Weisenbacher Bürgermeister Daniel Retsch das Schreiben versandt. Unterzeichnet ist es mit seinem Namen sowie denen seiner Kollegen Julian Christ (Gernsbach), Markus Burger (Loffenau) und Katrin Buhrke (Forbach).

Verkehrsbehinderungen seien „eine Zumutung“ für Bürger

„Auf die durchaus berechtigte Diskussion über das Für und Wider beziehungsweise die Sinnhaftigkeit des Projekts eWayBW möchten wir an dieser Stelle nicht näher eingehen“, schreiben die Bürgermeister. „Wir möchten allerdings darauf hinweisen, dass von der Baumaßnahme auf der B 462 tausende Bürgerinnen und Bürger aus dem Oberen Murgtal betroffen sind.“

Es handle sich dabei überwiegend um Berufspendler. Der Schwerlastverkehr sorge dabei für eine „ohnehin schon belastende Situation“. 33-wöchige Verkehrsbehinderungen und Vollsperrungen „wären eine Zumutung für unsere Bürgerinnen und Bürger, die an der Lebenswirklichkeit völlig vorbei geht“.

Wirbel um das Pilotprojekt

Bei „eWayBW“ handelt es sich um ein Pilotprojekt für elektrisch betriebenen Hybrid-Oberleitungs-Lastverkehr auf der B462 zwischen Kuppenheim und Gernsbach. Die Ankündigung, die im Sommer beginnende Bauzeit werde 33 Wochen betragen und mit einseitigen Fahrbahnsperrungen einhergehen, hatte im März für einigen Wirbel gesorgt. Kommunen und Politiker protestierten.

Mittlerweile streben das baden-württembergische Verkehrsministerium und das Regierungspräsidium Karlsruhe unter anderem eine Verkürzung der Bauzeit um vier bis fünf Wochen an. Weitere Kompromiss-Gespräche laufen.