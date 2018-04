Oldtimer erobern das Murgtal

Ob Triumph Spitfire, Porsche 911 Targa oder Alfa Romeo Giulia: Das Teilnehmerfeld der Rallye „Baden-Classic“ war namhaft besetzt und ließ die Herzen von Oldtimer-Liebhabern jeden Alters höherschlagen. 62 Fahrer gingen am Freitagmittag bei Kaiserwetter mit ihren nostalgischen Schätzchen in Gaggenau an den Start. Die idyllische Strecke führte sie über Rotensol, Straubenhardt und Karlsbad in den Kraichgau. Über Bretten, Ettlingenweier und Freiolsheim erreichten die Teilnehmer am Abend das Ziel beim Unimog-Museum in Gaggenau. Veranstalter der zweitägigen Veranstaltung, die am Samstag ihre Fortsetzung findet, ist der MSC Bernstein Michelbach.

Keine Kaffeefahrt

Marcus Bauer ist ein alter Hase bei den „Baden-Classic“. Bereits zum zwölften Mal ist der Holzgerlinger dabei – aus gutem Grund: „Die Rallye reizt mich immer wieder, weil sie anspruchsvolle Aufgaben bereithält“, erklärt der Schwabe. Andere Veranstaltungen hätten mittlerweile einen reinen Ausflugscharakter.

Bauer, der mit einem Porsche 911 SC Targa (Baujahr 1977) an den Start ging, und all die anderen Fahrer unternehmen indes keineswegs eine reine „Kaffeefahrt“.

Vielmehr müssen sie, auch bei der klassischen Wertung, zunächst die richtige Strecke finden – eine Aufgabe, die vornehmlich dem Beifahrer zukommt. Ferner gilt es, auf Zwischenetappen die vorgegebenen Durchschnittsgeschwindigkeiten einzuhalten. Eine besondere Herausforderung hält darüber hinaus die Wertungsgruppe „Sportlich-Kernig-Badisch“ bereit. In dieser Kategorie müssen die Teilnehmer unter anderem gleich mehrfach aus Kartenausschnitten mit Markierungen die kürzeste Distanz zum nächsten Zielpunkt finden – allerdings ohne dabei einen Streckenabschnitt wiederholt in Gegenrichtung zu fahren.

Oldtimer in der Fußgängerzone

Punkt 12 Uhr gab Bürgermeister Michael Pfeiffer in Vertretung von OB Christof Florus auf dem Gaggenauer Marktplatz das Startsignal für den nostalgischen Tross, der sich zuvor in der Fußgängerzone versammelt hatte. Dort hatten die auf Hochglanz polierten Schmuckstücke mit ihren kräftig blubbernden Motoren viele Blicke der Passanten auf sich gezogen. Viele Bürger nutzten die Zeit vor dem Start, um mit den Teilnehmern über deren Fahrzeuge zu fachsimpeln.

Auch Golf und Panda am Start

Darunter fanden sich heißblütige Italiener, kurvige Schwaben und kultige Briten. Sie alle dürfen sich mit dem „H-Kennzeichen“ schmücken, das ein Alter von mindestens 30 Jahren voraussetzt – jüngere Jahrgänge müssen warten. Und da die Zeit wie im Flug vergeht, tragen mittlerweile eben nicht nur die altehrwürdigen Alfas und Jaguars der 60er Jahre das Prädikat Oldtimer, sondern auch der Lancia Delta Integrale, der Fiat Panda 45 S und der VW Golf GTI aus den 80ern.

Fortsetzung am Samstag

Am Samstag geht es bereits um 8 Uhr mit dem Restart an der Wiesentalhalle in Michelbach weiter. Vor den Teilnehmern liegt eine abwechslungsreiche Strecke über Baden-Baden, Bühlertal, Sasbachwalden und Oppenau bis Loßburg. Die Rückfahrt führt über Freudenstadt, Klosterreichenbach, Forbach und Gernsbach wieder nach Michelbach, wo die Teilnehmer ab 16 Uhr zur Zieleinfahrt am Lindenplatz erwartet werden. Zuschauern, die entlang der Strecke einen Blick auf die kostbaren Oldtimer werfen wollen, bietet sich nach Auskunft des Veranstalters unter anderem am Alten Schloss in Baden-Baden und an Ebersteinburg die Gelegenheit dazu. Einen Rundkurs wird es, wie schon in den Vorjahren, auch wieder in Michelbach selbst geben.