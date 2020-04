Pflegebündnis Mittelbaden beschafft 10.000 Schutzmasken

Anzeige

10.000 Schutzmasken hat Peter Koch, der Vorsitzende des Pflegebündnisses Mittelbaden und Leiter der Gaggenauer Altenhilfe, beschafft. Von der Politik fühlt er sich im Stich gelassen: „Wir würden mit leeren Händen dastehen, wenn wir nicht selbst handeln würden.“ Der Landkreis Rastatt will das so nicht stehen lassen: „Wir tun was wir können“, sagt Pressesprecherin Gisela Merklinger.

Die Lieferung der 10.000 FFP2-Atemschutzmasken sei am Mittwoch eingetroffen, teilt das Pflegebündnis mit. Sie sollen nicht nur den stationären und ambulanten Einrichtungen der Altenhilfe selbst zugute kommen, sondern auch weiteren Bündnispartnern.

„Bleibt zu hoffen, dass die Masken solange reichen, bis die von der Regierung versprochene Schutzausrüstung endlich eintrifft“, schreibt Peter Koch in der Pressemitteilung.

Filtrierende Gesichtsmasken fehlen besonders

Er hat die Politik schon in der Vergangenheit scharf kritisiert, weil Schutzkleidung fehlt. Die Hilfslieferungen des Landes seien – verteilt auf die verschiedenen klinischen, medizinischen, ambulanten und stationären Einrichtungen – „nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein“.

„Wir würden mit leeren Händen dastehen, wenn wir nicht selbst handeln würden“, sagt Peter Koch auch jetzt. Von Bund und Land hätten die Einrichtungen des Pflegebündnisses bislang nur wenige FFP-Schutzmasken erhalten. Doch nur diese böten im professionellen Umfeld einen sicheren Schutz für Personal und Patienten.

Mund-Nasen-Masken des Landkreises reichen nicht aus

Zum Osterwochenende sei eine größere Menge einfacher Mund-Nasen-Masken eingetroffen, die der Landkreis Rastatt organisiert hatte. Diese böten zumindest denjenigen Schutz, die nicht direkt am Menschen arbeiten und Abstand wahren können.

„Wir freuen uns über diese Lieferung, sind aber immer noch sehr besorgt, dass wir keine FFP-Schutzmasken erhalten“, so das Bündnis.

Wir sind hier im Auge des Orkans und bekommen fast keine Hilfe. Peter Koch, Vorsitzender des Pflegebündnisses Mittelbaden

Zwar versicherten Behörden, dass sie sich um Schutzmasken bemühten. „Doch alles, was wir bisher bekommen haben, reichte für wenige Tage und auch nur, sofern kein massives Ausbruchszenario auftritt“, sagt Koch.

„Wir sind hier im Auge des Orkans, kümmern uns um die Hauptrisikogruppe und bekommen fast keine Hilfe.“ Es fehlten Strukturen und Vorräte an Schutzkleidung, Desinfektionsmitteln, Medikamenten und medizinischen Geräten.

Bündnis befürwortet Produktion direkt in Deutschland

„Das gesamte System ist auf just-in-time ausgelegt und in dieser Pandemiesituation – die wir schon seit Jahren befürchten – einfach zusammengebrochen.“

Das Pflegebündnis unterstützt deshalb Planungen, Schutzmasken in deutschen Firmen zu produzieren. Es verspricht sich davon nicht nur eine Stärkung deutscher Firmen, sondern vor allem „Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit“ im Gesundheitsbereich.

Landkreis hilft nach Kräften

Das Sozialministerium hat sich auf Nachfrage hin nicht zur Kritik des Pflegebündnisses geäußert. „Wir haben Verständnis für die Sorgen des Pflegebündnisses“, sagt hingegen Gisela Merklinger, Pressesprecherin des Landratsamts in Rastatt. Die Pandemie zeige, dass „wir das hier als Schwachstelle besprechen müssen“. Es brauche Vorräte und eine heimische Produktion.

Sie betont jedoch auch, der Landkreis unterstütze stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen nach Kräften und sei auch mit dem Pflegebündnis regelmäßig in Kontakt. „Der Mangel an Schutzausrüstung ist weltweit ein Problem. Wir tun, was wir können.“

Lieferungen des Landes werden im Kreis Rastatt verteilt

Zum Einen habe der Landkreis mithilfe des DRK und des DLRG mehrere Lieferungen mit Schutzausrüstung vom Sozialministerium verteilt, darunter Mund-Nasen- sowie FFP2-Masken, Schutzkittel und Handschuhe. Das Land helfe so aus, bis die Lieferketten wieder funktionieren und die Einrichtungen Material beschaffen können.

Die Prioritäten bei der Ausgabe seien klar: zuerst Krankenhäuser, dann Pflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen, Rehakliniken und Zahnärzte.

300.000 zusätzliche Masken sind bestellt

Zum Anderen sei der Landkreis selbst aktiv geworden. „Weil die Teillieferungen des Landes nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind, hat Landrat Huber den Verwaltungsstab angewiesen, eigene Beschaffungswege zu finden und Schutzmasken selbst einzukaufen, um sie dann zum Selbstkostenpreis an die Einrichtungen nach Bedarf weiterzugeben.“

20.000 Mund-Nasen-Masken sind erst vor kurzem ausgegeben worden. Insgesamt hat das Landratsamt mit Vermittlung des Ottersweierer Bürgermeisters Jürgen Pfetzer 300.000 Masken bestellt.

Landratsamt sieht Pflegeeinrichtungen in der Pflicht

„Ich möchte betonen, dass es sich um eine freiwillige Leistung des Landkreises handelt“, sagt Merklinger. „Auch uns macht der Mangel an Schutzausrüstungen und die angespannte Liefersituation auf dem leergefegten Markt Sorgen.“

Doch grundsätzlich seien die Einrichtungen selbst dafür zuständig, Schutzausrüstung zu beschaffen. „Natürlich hat vor der Corona-Krise niemand damit gerechnet, dass der Bedarf so explodiert.“