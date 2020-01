CDU-Abgeordneter in Gaggenau: Pflegekosten werden bald wieder ein Thema in Berlin

Anzeige

Wie soll es in der Pflege weitergehen? Die rasant steigenden Eigenanteile erdrücken viele Pflegeheimbewohner und ihre Angehörigen; gleichzeitig sollen Pflegekräfte besser entlohnt werden, was sich in wiederum höheren Kosten niederschlägt. Unter dem Titel „Wie ist die Pflege künftig noch bezahlbar?“ stellte sich in Gaggenau der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Whittaker einer Diskussion mit Betroffenen im voll besetzten Saal des Helmut-Dahringer-Hauses.

Um auf die Eingangsfrage zurückzukommen: „So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben“, sagte auch der Parlamentarier. Die Leistungen der Pflegeversicherung müssten steigen, was aber mit steigenden Beiträgen einhergehen werde. Wobei er hier zu einem maßvollen Vorangehen riet: Man dürfe keinesfalls die Beiträge unendlich nach oben treiben. Dies würde zum einen die kleinen Einkommen treffen, die mit jedem Euro rechnen müssten; in der Summe müsse man zudem aufpassen, dass die Arbeitskosten im internationalen Vergleich nicht zu hoch werden.

Beitragserhöhung rückt näher

Whittakers konkrete Aussage: Wohl schon im Sommer und Frühherbst werde das Thema Pflegeversicherung und -finanzierung zu einem wichtigen Thema der politischen Debatte in Berlin. „Und das wird eine harte Auseinandersetzung“, kündigte er an. Zuvor hatte Peter Koch, Geschäftsführer der Altenhilfe Gaggenau und Vorsitzender im Pflegebündnis Mittelbaden, daraufhin gewiesen, „dass die Schere zwischen den Eigenanteilen und den Zuschüssen der Pflegeversicherung in den letzten Jahren immer weiter auseinandergegangen“ sei. Deshalb seien heute, wie schon vor Einführung der Pflegeversicherung als damals neuer Säule im Sozialbereich, ein rundes Viertel der Betroffenen auf Sozialhilfe angewiesen.

Kosten werden weiter steigen

Whittaker rief zunächst die Verbesserungen in der Pflege in Erinnerung, die in den letzten Jahren erreicht worden seien, etwa für Demenzkranke, die Ausstattung der Heime mit Ein-Bett-Zimmern oder auch die Entlastung der Angehörigen seit Jahresbeginn. Aber: „Es kostet viel Geld, und es wird noch mehr Geld kosten.“ Mit dem von der Initiative „Pro Pflegereform“ in die Diskussion gebrachten „Sockel-Spitze-Tausch“ mochte er sich nicht anfreunden. Dieser sieht vor, den Eigenanteil für die Bewohner zu deckeln und im Gegenzug alle anderen Kosten, auch die künftigen Steigerungen, von der Pflegeversicherung tragen zu lassen.

Schwachstelle benannt

Grundsätzlich sieht der Abgeordnete die jetzige Lösung, wonach Rente und Vermögen eingebracht werden müssen, als richtig an, will aber die Höhe des so genannten Schonvermögens gerne zur Diskussion stellen. Konkrete Schwachstellen im System gelte es anzugehen. „Wenn der Ehepartner für den zu Pflegenden im Heim einstehen und am Ende zum Sozialamt gehen muss, läuft etwas falsch.“ Ins andere Extrem, was die Kosten angehe, „möchte ich aber nicht gehen“, so Whittaker.

Kritische Nachfragen

Aus Zuhörerkreisen kamen die verschiedensten Vorschläge, etwa einen Deckel bei den Eigenanteilen analog zum Mietendeckel einzuführen oder aber die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag komplett in die Pflege zu verschieben, um dortige Beitragssteigerungen zu vermeiden. Auch wurde kritisch hinterfragt, warum in Baden-Württemberg Investitionen in Schulen und Kindergärten bezuschusst würden, während sich das Land gänzlich aus der Pflegeheimfinanzierung zurückgezogen habe. Heimleiter Koch rechnete hierzu vor, wie sich der Umbau im Dahringer-Haus auf die Eigenanteile ausgewirkt hat.