Pfleiderer-Areal: Hitzige Debatte vor vollem Haus

Der Gemeinderat Gernsbach hat die Aufstellung des Bebauungsplans „Im Wörthgarten“ beschlossen. Er betrifft die umstrittene Neugestaltung des Pfleiderer-Areals. 18 Gemeinderäte votierten für den Aufstellungsbeschluss, elf dagegen – darunter die Grünen und die CDU mit Ausnahme von Friedebert Keck.

Protest vor dem Rathaus

Bereits vor der Gemeinderatssitzung hatten knapp 100 Menschen – organisiert von der Bürgerinitiative Giftfreies Gernsbach (BIGG) – vor dem Rathaus gegen die Pläne der Stadt und des Investors Krause-Gruppe protestiert. Strittig ist vor allem die Entgiftung des unter anderem mit Arsen und Quecksilber belasteten Erdreichs.

Großes Interesse und emotionale Diskussion

Das Bürgerinteresse war derart groß, dass der Gernsbacher Ratssaal aus allen Nähten platzte.

Nachdem Bürgermeister Julian Christ eine städtebauliche Skizze zur Neugestaltung des Areals vorgestellt hatte, entwickelte sich eine emotional geführte Diskussion mit den bekannten Positionen. Die CDU lehnte die Aufstellung des Bebauungsplans mehrheitlich mit der Begründung ab, man kaufe die „Katze im Sack“ (Sylvia Felder). Zwar hatte die Krause-Gruppe eingewilligt, die Altlasten für bis zu 4,5 Millionen Euro „weitestgehend zu sanieren“.

Wir wissen nicht, was genau saniert wird. Sylvia Felder, CDU

Abstimmung endet mit 18:11

Die Formulierung „weitestgehend“ war indes vor allem den Christdemokraten zu schwammig: „Wir wissen nicht, was genau saniert wird“, betonte Felder. Auch das von der Krause-Gruppe angepriesene „grüne Tor zur Stadt“ konnte sie auf der Visualisierung nicht ausmachen. Beate Benning-Groß (Grüne) erklärte, sie sei „nicht davon überzeugt“, dass Gernsbach die auf dem Pfleiderer-Areal vorgesehenen Lebensmittelmärkte brauche. Sie befürchtet durch sie zudem ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch neue Großmärkte. Mit Blick auf Bürgermeister Julian Christ kritisierte Benning-Groß, sie habe den Eindruck, es würden „an den Bürgern vorbei Tatsachen geschaffen.“

SPD und Freie Bürger für ein Signal an den Investor

SPD und die Freie Bürger sind sich dagegen darin einig, dass es ein „Signal an den Investor“ benötige, wie Uwe Meyer (Freie Bürger) und Irene Schneid-Horn (SPD) erklärten. „Wir möchten Entwicklung, keinen Stillstand“, betonte Schneid-Horn. Wenn sich jetzt nichts tue, „dann auch nicht die nächsten 15 bis 20 Jahre.“

Wohnbebauung, Naherholung und Nahversorgung geplant

Auf dem Pfleiderer-Areal wollen die Stadt Gernsbach und der Investor Krause-Gruppe in den kommenden Jahren Wohnbebauung, Naherholung und Nahversorgung vereinen. Auf dem 25 000 Quadratmeter großen Grundstück sollen „bezahlbarer Wohnraum“, eine Einrichtung für betreutes Wohnen, Parkflächen und ein Kinderspielplatz entstehen. Mit einem Steg für Fußgänger und Radfahrer über die Murg will die Stadtverwaltung das neu gestaltete Pfleiderer-Areal und die Altstadt miteinander verbinden. Auch die Ansiedlung eines Vollsortimenters – im Gespräch sind Edeka und Rewe – ist geplant. Christ spricht sich zudem für den Umzug des Lidl-Marktes von der Nordstadt auf das Pfleiderer-Areal aus. Er hatte deshalb die vom Gemeinderat bereits abgesegnete Erweiterung der Verkaufsflächen von Aldi und Rewe in der Schwarzwaldstraße auf Eis gelegt.