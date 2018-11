Raubüberfall: Urteil nicht rechtskräftig

Anzeige

Der spektakuläre Raubüberfall auf der Gaggenauer „Heil“ vor ziemlich genau einem Jahr geht in die nächste juristische Instanz. Der Angeklagte kosovarischer Staatsangehörigkeit, der Ende Oktober zu fünfeinhalb Jahren Haft sowie zu einer Zahlung von zusammen 10 000 Euro Schmerzensgeld an die beiden Gaggenauer Opfer verurteilt worden ist, hat Revision gegen das Urteil des Landgerichts Baden-Baden eingelegt. Damit ist das Urteil der Strafkammer nicht rechtskräftig.

Karlsruhe wird zuständig

An die Frist für die schriftliche Begründung des Urteils des Landgerichts Baden-Baden schließt sich zunächst dessen Zustellung und die Revisionsbegründungsfrist an, bevor der Bundesgerichtshof (BGH) sich mit dem Fall befasst. Dies könnte im ersten Halbjahr 2019 der Fall sein. Der BGH in Karlsruhe ist für die Revision gegen erstinstanzliche Urteile der Strafkammern zuständig. Die Revision ist ein Rechtsmittel gegen eine gerichtliche Entscheidung, bei der das Urteil der vorherigen Instanz ausschließlich auf Rechtsfehler überprüft wird; anders als beim Rechtsmittel der Berufung erfolgt beim Revisionsverfahren keine Beweisaufnahme (zum Beispiel Zeugen- oder Gutachteranhörung) mehr.

Bewohner im Schlaf überrascht

Die Verurteilung des Landgerichts erfolgte wegen schweren Raubes in Tateinheit mit Körperverletzung sowie Freiheitsberaubung jeweils in zwei tateinheitlichen Fällen. Der 22-jährige Angeklagte, der aufgrund eines DNA-Abgleichs im April 2018 gefasst werden konnte, soll mit zwei weiteren Tätern am 11. November 2017 nachts gewaltsam in ein Wohnhaus im Asternweg auf der „Heil“ eingedrungen sein, die beiden Bewohner im Schlaf überrascht, bedroht und gefesselt haben. Das Räubertrio soll Schmuck und Bargeld im Wert von rund 30 000 Euro erbeutet haben.

Zwei Täter noch flüchtig

Der Angeklagte ist vorbestraft und war zuletzt mit Wohnsitz Berlin gemeldet. Zudem sind laut einer früheren Mitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden noch weitere Ermittlungsverfahren gegen ihn in Berlin anhängig. Der Mann hatte ein Tatbeteiligung stets bestritten; die beiden Mittäter konnten bisher noch nicht gefasst werden. Beobachter gehen mit Blick auf die Vorgehensweise des Räubertrios davon aus, dass die brutale Tat auf der „Heil“ nicht die einzige dieser Machart gewesen ist.