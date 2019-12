Raum Gaggenau: Glückspilz gewinnt 436.000 Euro im Lotto

Anzeige

Über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk kann sich ein Lottospieler aus dem Raum Gaggenau freuen. Das gab Lotto Baden-Württemberg bekannt.

Bei der Ziehung der europäischen Lotterie am Freitag hat der Lottospieler die fünf Gewinnzahlen 12, 20, 21, 22 und 35 getippt. Auch die Zusatzzahl 4 der europäischen Lotterie stand auf seiner Spielquittung. Damit sei der Badener auf dem besten Weg gewesen, den mit zehn Millionen Euro gefüllten Gewinntopf zu knacken. Zum ganz großen Glück fehlte nur die zweite Zusatzzahl. Der Tipper hatte auf die 3 gesetzt— im finnischen Helsinki fiel aber die 10 aus der Ziehungstrommel. Statt des Millionenjackpots muss sich der Gaggenauer mit einem Treffer im zweiten Rang begnügen. Dafür gibt es genau 436.343,20 Euro.

Gewinner ist noch nicht bekannt

Der Tipper aus Gaggenau hatte zwölf Euro eingesetzt. Weil der Spieler den Spielschein für die Eurojackpot-Ziehung am Freitag (20. Dezember) anonym abgegeben hat, sucht die Lotto Baden-Württemberg jetzt den Gewinner und errinnert, dass die Spielquittung in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Zentrale eingereicht werden kann.

Hinweis: Lotto ist ein Glücksspiel und kann süchtig machen. Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Hilfe und Beratung unter: Telefon: 0800 1 37 27 00 (kostenfreie Servicenummer). Die telefonische Beratung zur Glücksspielsucht der Bundezentrale für gesundheitliche Aufklärung richtet sich an alle Spielenden, Angehörige und Interessierte.

BNN / PM