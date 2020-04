Schulabschluss unter erschwerten Umständen: Rektoren im Murgtal berichten

Anzeige

Vor wenigen Tagen hat das Kultusministerium die Termine und Modalitäten der Schulabschlussprüfungen bekanntgegeben. Für Abiturienten beginnen sie am 18. Mai, für die Mittlere Reife am 20. Mai, für Hauptschulabschlüsse am 16. Juni. Die mündlichen Prüfungen sollen am letzten Schultag, dem 29. Juli, abgeschlossen werden. Die Pädagogen und Jugendlichen stehen vor gewaltigen Herausforderungen.

Die Schüler müssen vorerst zuhause lernen und mit geeignetem Material versorgt werden. Im Sommer sollen sie vergleichbare, gemeinhin anerkannte Abschlüsse erhalten. Zugleich wirbt das Kultusministerium jedoch angesichts der erschwerten Umstände für „eine Bewertung mit pädagogischem Augenmaß“. Die Auslegung ist Schulsache.

86 Realschüler in Gernsbach wollen ihren Abschluss machen

Um die Wertigkeit der Abschlüsse macht sich Joachim Schneider, Rektor der Realschule in Gernsbach, wenig Sorgen. „Die formale Anerkennung liegt beim Kultusministerium. Intern kann man gut auf Vergleichbarkeit achten.“ Wichtig sei, dass die Vorgaben eingehalten und von den Prüfungsvorsitzenden überwacht werden.

Herausforderungen sieht er in der Korrektur und Vorbereitung. 86 seiner Schüler wollen die Mittlere Reife machen, sechs einen Hauptschulabschluss.

Korrekturaufwand ist höher als üblich

Die Lehrer müssen die Erst- und nun auch die Zweitkorrektur bewältigen, haben aber weniger Zeit dafür als üblich. Besonders im Fach Deutsch sei das ein Problem, da Lehrermangel herrsche.

Die Vorbereitung erschwert, dass Rückfragen nicht sofort geklärt werden können. Direkter Kontakt sei je nach Ausstattung nicht möglich, sagt Schneider. In Einzelfällen fehle Struktur: Schüler verhielten sich, als seien Ferien.

Lehrer stellen Übungen zur Verfügung

Hilfreich sei, dass sich Schüler und Eltern vernetzen und unterstützen. An Übungsmaterial mangelt es ihnen nicht. Schon vor der Schließung haben die Lehrer Aufgaben ausgegeben.

Seither lassen sie den Eltern regelmäßig per Mail weiteres Material für Englisch, Deutsch und Mathematik zukommen. Falls die Schließung nach Ostern andauert, wird dieses System beibehalten.

In Weisenbach steht der Hauptschulabschluss an

In der Johann-Belzer-Werkrealschule in Weisenbach wollen 15 Jugendliche einen Hauptschulabschluss machen. Wie Rektor Oliver Hintzen berichtet, haben auch sie vor und seit der Schließung Lernmaterialien bekommen. Die Lehrer halten per Telefon, Messenger und Mail Kontakt.

Für den Fall, dass die Schule länger geschlossen bleibt, „spielen wir unterschiedliche Szenarien durch“.

Da seine Schüler erst im Juni zur Prüfung antreten, ist dieses Thema für Oliver Hintzen weniger dringlich als für andere Rektoren. Organisatorisch habe sich nichts verändert, der Aufwand für Lehrer liege im Normalbereich.

Wichtiger ist ihm derzeit die Frage, wie Wissenslücken im kommenden Schuljahr ausgeglichen werden können. Die meisten seiner Schüler gehen nach dem Abschluss auf weiterführende Schulen.

Das zieht eine Welle nach sich, das kann und will sich gerade keiner vorstellen.

Oliver Hintzen, Rektor der Werkrealschule in Weisenbach

Da mehrstündige Fächer nun wochenlang auf Eis liegen, hofft Hintzen auf Brückenkurse. Er sieht die Schulen und das Kultusministerium in der Verantwortung, Lösungen zu finden.

Wie groß die Lücken sind, lasse sich aber erst nach der schulfreien Zeit und Vergleichsarbeiten beurteilen. „Das zieht eine Welle nach sich, das kann und will sich vermutlich auch gerade keiner vorstellen“, sagt er.

„Fakt ist, dass wir als Schulen gerade ein Szenario durchlaufen, das sich so niemand hat vorstellen können. Respekt vor der Verwaltung, die in sehr kurzer Zeit sehr unkonventionelle Entscheidungen treffen musste. Nicht zu vergessen die Eltern, die eine wesentliche Mehrbelastung haben.“

Außergewöhnliche Situation für Sonderschüler

Außergewöhnlich ist die Situation auch für ehemalige Schüler der Erich-Kästner-Schule in Gaggenau. Es handelt sich dabei um ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrums für lernschwache Kinder.

An der örtlichen Carl-Benz-Schule und der Anne-Frank-Schule in Rastatt können sie einen Abschluss erwerben, der dem Hauptschulabschuss gleichgestellt ist.

„Unsere Schüler benötigen eine kleinschrittige, individuelle Unterstützung und Begleitung“, sagt Schulleiter Manuel Metzmaier.

Das am Telefon zu leisten ist eine Herkulesaufgabe.

Manuel Metzmaier, Rektor der Erich-Kästner-Schule

Bianca Schlottmann, Sonderpädagogin an der Kästner- und der Benz-Schule, stecke deshalb viel Zeit in die Prüfungsvorbereitung.

„Unsere Schülerschaft benötigt immer wieder Aufmunterung und Motivation. Das am Telefon zu leisten ist eine Herkulesaufgabe.“ Sie rufe die Schüler mehrmals wöchentlich an und schreibe Mails.

Viele Anrufe und Aufmunterung sind nötig

Auch die übrigen Lehrkräfte stellen individuelles Material zusammen, sagt Metzmaier. Ein Lehrer telefoniere täglich bis zu sechs Stunden lang mit Schülern und bespreche Aufgaben. „Ich glaube, dass hier die Grenze des Leistbaren auf jeden Fall erreicht ist.“