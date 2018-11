Anzeige

Um es vorwegzunehmen: Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe „kann Baustelle“. Zweifel waren aufgekommen, nachdem es insbesondere in und um Gaggenau bei den jüngsten Sanierungsmaßnahmen der B462 zu nicht angepassten Ampelschaltungen und damit verbunden zu großen Staus gekommen war.

Behinderungen hat es auch am Freitag in der Gernsbacher Innenstadt gegeben, weil die B462 (und mit ihr der Tunnel) wegen der Sanierungsarbeiten noch einmal gesperrt wurde. Diese Sperrung gilt laut RP noch bis Montagmorgen um fünf Uhr, dann soll der Verkehr wieder fließen.

Staus keine Behördenfehler

Nach mehreren stichprobenartigen Beobachtungen der BNN am Freitag hat die ausgeschilderte innerstädtische Umleitung ihren Zweck erfüllt – wo es Behinderungen und Staus gab, so hatte dies nichts mit Behördenfehlern zu tun: Im Wesentlichen waren es das insgesamt große Verkehrsaufkommen, dann die Missachtung des Parkverbots durch einzelne Pkw-Fahrer in der Klingelstraße sowie fehlgeleitete große Lkw, die wenden mussten; dies führte in der Summe zu Rückstaus.

Viele Brummis

Erster Eindruck am Morgen: Viele Lkw fahren durch die Stadt. Die Erklärung ist einfach; es sind die Brummis des überörtlichen Verkehrs, die ansonsten in der Stadt in dieser Zahl nicht mehr wahrgenommen werden, weil sie die Alte Amtsstadt via Tunnel unterqueren.

Passanten „regeln“ den Verkehr

Apropos Brummis: Gleich zwei fehlgeleitete Mehrtonner – einer laut Kennzeichen aus Rumänien, einer aus Polen – haben sich in Höhe Kurpark „festgefahren“; die Baustelle vor Augen, kann es nur noch zurück gehen, und ein Wendemanöver samt Auflieger in einer engen Straße ist ein mehrminütiges Unterfangen, das von den anderen Verkehrsteilnehmer schlichtweg Geduld erfordert. Es gibt Rückstaus, und Passanten helfen, den Verkehr zu „regeln“.

Folgen der Sperrung

Weiter in Richtung Stadtbrücke, genau dort ist das Nadelöhr an diesem Freitag: Zum einen ist die Bleichstraße als innerörtliche Durchgangsstraße ohnehin stark belastet; sie ist noch deutlich stärker frequentiert, wenn der Tunnel wie jetzt geschehen gesperrt ist – und als „Freitagsbonbon“ kommt noch der Wochenmarkt hinzu; der führt dazu, dass die Bedarfsampel für Fußgänger an der Stadtbrücke sehr oft gedrückt wird und deshalb die „Blechlawine“ in der Bleichstraße im Gefolge des Rückstaus immer weiter anwächst.

Hätte ein Polizeibeamter die Verkehrsregelung an der Stadtbrücke mit der Fußgängerampel übernommen, wäre es hier deutlich flotter vorangegangen, darf man annehmen. So aber gibt es teilweise Rückstaus bis Gernsbach-Nord/Hörden in Höhe der Ampelanlage.

Parkverbote für Verkehrsfluss

Hat man das Nadelöhr Stadtbrücke passiert, führt die Umleitung über Schloss- und Klingelstraße nach Obertsrot, wo man problemlos wieder auf die Bundesstraße Richtung Forbach einschwenken kann. Entlang dieser innerstädtischen Umleitung hat das Regierungspräsidium Parkverbote bis zum frühen Montagmorgen angeordnet, um den bestmöglichen Verkehrsfluss zu gewährleisten.

Kunden blockieren Straße

Diese Überlegung bewährt sich am Freitag in der Praxis. Wenn es auch dort vereinzelt hakt, dann ist dies dem Verhalten Einzelner geschuldet: Die Straße wird unnötig blockiert, wenn beispielsweise Kunden der Bäckerei das Parkverbot dort schlichtweg ignorieren; dann wird es für die Brummis und für den Gegenverkehr richtig eng, Behinderungen sind zwangsläufig die Folge.

Dennoch: Unter dem Strich hat sich die Parkverbotszone in der Schlossstraße und die Einrichtung von Ausweichmöglichkeiten entlang der Klingelstraße als richtige Maßnahme erwiesen.

Sperrung der B462

Mit der am Montag endenden Vollsperrung wird die grundlegende Sanierung der B462 zwischen Gernsbach/Tunnelportal Süd und Hilpertsau abgeschlossen. Die Maßnahme auf einer Gesamtlänge von fast drei Kilometern war in drei Abschnitte mit mehreren Phasen unterteilt und mit rund drei Millionen Euro für den Bund als Kostenträger veranschlagt. Die Arbeiten haben deutlich länger gedauert, weil Unwägbarkeiten im Untergrund lauerten: teils massiver Fels und marode Entwässerungskanäle.

Die Vollsperrung der B462 zwischen dem Tunnel Gernsbach und der Einmündung Talstraße bildet den Abschluss der Sanierung der Bundesstraße, die im Juli 2017 begonnen und viel länger als geplant gedauert hat.

Die Vollsperrung gilt laut Regierungspräsidium noch an diesem Wochenende; am Montag ab fünf Uhr – also rechtzeitig zum Berufsverkehr – soll die B462 wieder frei sein. Dann ist auch der Tunnel wieder offen.

Der überörtliche Verkehr wird bis dahin großräumig über die L78 und

L79 umgeleitet, mehr genutzt wird indes die örtliche Umleitung: Aus Richtung Gaggenau kommend rechts über die Stadtbrücke, die Schloss- und die Klingelstraße (ist ausgeschildert). Wer aus Richtung Forbach kommt, kann auch über Obertsrot-Siedlung und Scheuern fahren.