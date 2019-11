Streit ums Parken: 45-Jähriger attackiert in Gaggenau Mann mit Messer

Anzeige

Am Montagmittag ist in Gaggenau ein 37-jähriger Mann mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Die Parksituation auf dem Gehweg in der Schulstraße soll die Gemüter eines Mannes so erhitzt haben, dass die Situation eskalierte.

Laut Polizeiangaben soll gegen 14.15 Uhr der 45-Jährige seinen jüngeren Kontrahenten nicht nur verbal bedroht haben, sondern ihn auch mit einem Messer attackiert haben. Der 37 Jahre alte Mann trug dadurch eine Verletzung im Bereich des Bauchs davon.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern auf dem Gehweg in der Schulstraße sind noch nicht abschließend geklärt.

Die Kripo hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und ist nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781/21-2820 entgegengenommen.

BNN/ya