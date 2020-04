Anzeige

Das Angebot am Gaggenauer Gabenzaun wächst mit der zunehmenden Bereitschaft, zu helfen. Wenige Tage erst ist es her, dass Canan Kilic und Alica Charles, beide 24 Jahre alt, neben dem Bahnhof den sogenannten Gabenzaun installiert haben.

Von unserer Mitarbeiterin Christiane Krause-Dimmock

„Lieber Mensch in Not, nimm dir, was du dringend brauchst“, steht seit Ostersamstag auf den Schildern zu lesen, die neben den vielen kleinen Tüten angebracht sind, die dort aufgehängt wurde.

Vieles, was diese enthalten, lässt sich schon außen ablesen. Heringsfilet, Knacker, Salami wurde etwa auf die Tüte geschrieben. Die beiden Initiatorinnen halten ihre Idee mit viel Aufwand am Leben. Sie organisieren Unterstützer, Kleidung und nun auch ein warmes Mittagessen zum Sonntag.

Manche Menschen haben wirklich Hunger. Canan Kilic

Das war ein großes Anliegen, die Not sei seit Corona bei vielen groß, berichtet Canan Kilic, die aus Gaggenau stammt; ihre Partnerin in Sachen Gabenzaun kommt aus Durmersheim. „Manche Menschen haben wirklich Hunger.“

Auch interessant: Wo es in Karlsruhe und Umgebung Gabenzäune als Hilfe in der Corona-Krise gibt

Pizzeria-Betreiber spendieren Mittagsmenü

Dass die Familie Mimmo von „Tony’s Pizza“ sich bereit erklärte, gestern das Mittagsmenü zu spendieren, setzte ein echtes Highlight. Ein so großes, dass es sich auch Alica Charles nicht nehmen ließ, ihren Geburtstag am Gabenzaun zu verbringen.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Statt Geschenke zu bekommen, hat die junge Frau kurzerhand welche mitgebracht. Der erste Einkauf, mit dem die beiden Studentinnen die Tüten für den Gabenzaun bestückt hatten, wurde aus der eigenen Tasche finanziert.

Mehr zum Thema: Ostereier, Schuhe und Obst: Immer mehr Gabenzäune in und um Karlsruhe

Gaggenauer helfen mit und spenden Tüten

Mit den gesammelten Erfahrungen wuchs allerdings auch der Zuspruch bei der Bevölkerung. Sie kaufen inzwischen gezielt Lebensmittel ein oder stellen sie direkt am Zaun zur Verfügung. Festgestellt haben die beiden jungen Frauen, dass Spaghetti, Mehl und Dinge zum Kochen gar nicht so sehr nachgefragt sind.

„Viele Leute, die hierher kommen, haben offensichtlich keine Möglichkeit, sich etwas zuzubereiten.“ Hygieneartikel sind sehr nachgefragt, aber auch Wäsche, die allerdings neuwertig sein sollte, obendrein haltbare Wurst und vor allem verpackte Lebensmittel, die haltbar sind oder eben auch sofort verzehrt werden können.

Dass es obendrein ein warmes Essen gab, habe sich spontan entwickelt. Via Facebook und per Mund-zu-Mund-Propaganda sorgten die beiden dafür, dass die Bedürftigen, die um die Mittagszeit zum Zaun kamen, in den Genuss von Sandwiches sowie frisch gekochter Tortellini kamen.

Auch interessant: Coronavirus: Gabenzaun hilft Obdachlosen und Bedürftigen in Karlsruhe-Durlach

Neu war dieser direkte Kontakt nicht: Schnell hatten die beiden erkannt, dass nicht nur Nahrung gebraucht wird, sondern viel mehr, was sich organisieren lasse. „Deshalb haben wir mit den Leuten gesprochen, haben etwa Wohnungslose direkt angesprochen“, so Canan Kilic.