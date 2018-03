Tiryaki hofft auf Baubeginn Anfang 2019

Die Bauarbeiten auf dem „Schwörer-Areal“ in Gaggenau könnten Anfang 2019 beginnen. Dort will der Projektentwickler Orhan Tiryaki aus Freudenstadt ein Wohnbauprojekt realisieren, das nach derzeitigem Stand mindestens 70 Wohneinheiten in mehrgeschossigen Häusern umfasst (die BNN berichteten). Die Zahl der geplanten Geschosse hatte in der Vergangenheit Gegenwind von Anwohnern und aus dem Gemeinderat erzeugt.

Wir sind auf einem guten Weg

Unlängst hatte das Gremium in nicht-öffentlicher Sitzung über das Bauvorhaben beraten. Am 5. März soll die Offenlage des Bebauungsplans beschlossen werden – dann in öffentlicher Zusammenkunft. Der Stadtverwaltung liegen mittlerweile alle erforderlichen Gutachten vor, etwa zum Verkehr, Lärm- und Hochwasserschutz. „Wir sind auf einem guten Weg“, bestätigte Tiryaki auf Anfrage der BNN. Der Inhaber des Familienunternehmers „Tiryaki Real Estate Developer“ hat einen Baustart Anfang des kommenden Jahres ins Auge gefasst.

Ambitioniertes Vorhaben

Im Vorfeld hatten wiederholt Bürger ihre Bedenken vorgetragen, wonach sie eine zu dichte Bebauung und, daraus resultierend, eine erhöhte Verkehrsbelastung und Parkplatzprobleme befürchten. Nach Auskunft von Stadtplaner Daniel Schönle im Mai 2016 sollen alle Fahrzeuge der Bewohner in einer Tiefgarage mit mehr als 100 Plätzen untergebracht werden. Tiryakis ursprünglicher Entwurf sah für das Areal zwischen Rotherma-Querspange und Aldi insgesamt sieben Wohngebäude vor, mit einem siebenstöckigen Bau als architektonisches Aushängeschild.

Gemeinderat bremst

Dem Gemeinderat gingen diese Pläne zu weit: Er hatte im Mai 2016 Eckpunkte beschlossen, dass maximal sechs Häuser entstehen sollen und das Zentralgebäude nur fünf Geschosse umfassen darf. Statt (statistisch) 1,5 Parkplätze pro Wohneinheit sprach man sich seinerzeit für den Faktor 1,7 aus. Nachdem Zweifel daran laut geworden waren, ob der Projektentwickler vor dem Hintergrund dieser Beschränkungen weiter an seinem Vorhaben festhalten würde, erneuerte Tiryaki seine Absicht, das Areal am Gaggenauer Stadteingang bebauen zu wollen. Er ist nach wie vor davon überzeugt, dass der Standort an der Haupteinfall- und Ausfallstraße (B 462) eine „Landmark“ brauche – einen architektonischen Blickfang.

Tiryaki denkt um

Die exakte Zahl der geplanten Wohnungen steht noch nicht fest. Wie Tiryaki bestätigte, rechnet man derzeit mit rund 79 Einheiten – ursprünglich war von 70 die Rede. Größer sollten die Gebäude nach Auskunft des Projektentwicklers indes nicht werden; stattdessen erwäge man andere Zuschnitte und Wohnungsgrößen als zunächst angedacht. In Nagold (Kreis Calw) habe man bereits ein Projekt realisiert, so Tiryaki, das dem in Gaggenau optisch nahe kommt. Bilder gibt es auf seiner Homepage.