Verkehrsministerium informiert online über eWayBW im Murgtal

Anzeige

Das baden-württembergische Verkehrsministerium hat am Montag einen Online-Informationsabend zum Projekt „eWayBW“ veranstaltet. Bürger konnten sich via Textformular zu Wort zu melden – und haben die Möglichkeit ausgiebig genutzt.

Nächste Woche sollen die Vorarbeiten für die Oberleitungs-Teststrecke auf der B 462 beginnen, in drei Wochen die Hauptarbeiten. Das baden-württembergische Verkehrsministerium hat dazu am Montag einen Online-Informationsabend zum Projekt „eWayBW“ veranstaltet. Bürger konnten sich via Textformular zu Wort zu melden – und haben die Möglichkeit ausgiebig genutzt.

Laut Moderator Michel-André Horelt gingen schon vorab viele Fragen ein. Er kündigte an, dass ein Team die Zuschriften sichtet und einen Fragen-und-Antworten-Katalog entsprechend erweitern wird.

Auch interessant: Oberleitungs-Projekt eWayBW im Murgtal: Starten Hauptarbeiten am 15. Juni?

Verkehrsminister Winfried Hermann und die Karlsruher Regierungpräsidentin Sylvia Felder standen für die Fragen bereit, außerdem Marcel Zembrot, Martin Wietschel und Jan Bachmann. Zembrot leitet die Landesstelle für Straßentechnik, Wietschel die Begleitforschung des Fraunhofer-Instituts und Bachmann das Projekt „eHighway“ auf der A 1 bei Lübeck.

Online verfügbar: Die Informationsveranstaltung kann unter www.ewaybw.de nachträglich abgerufen und angeschaut werden.

Sie hielten kurze Vorträge, etwa zur Bauzeit, der Streckenführung oder den verkehrspolitischen und wissenschaftlichen Hoffnungen, die sich an eWayBW knüpfen. Das Publikum stellte unter anderem Fragen zu alternativen Antriebsformen, zur Rettungsgasse oder zu Umleitungsplänen.

Häufige Kritik: Teststrecke im Murgtal passt nicht zu Projektzielen

Auch eine häufige Kritik kam zur Sprache: Diese besagt im Kern, die Ziele der 21 Millionen Euro teuren Teststrecke seien im Murgtal gar nicht zu erreichen, zumindest nicht auf den elektrifizierten Abschnitten.

Zwischen einem Logistikzentrum in Kuppenheim und den Papierfabriken in Obertsrot soll die Oberleitungstechnik auf engen, gewundenen und steilen Strecken mit Brücken und Ampeln erprobt werden.

Auch interessant: Kompromisse bei eWayBW im Murgtal: Gespräche schreiten voran

Gerade die Enge, die Windungen und die Steilheit fehlt den Kritikern aber. Oberleitungen werden nur auf dreieinhalb von 18 Kilometern gebaut: zwischen der Anschlussstelle der L67 und der Murgbrücke bei Oberndorf sowie am Unimog-Museum.

Zembrot zufolge sind schon die Einmündungsbereiche, die beengten Verhältnisse durch Lärmschutzwände sowie fehlende Standstreifen eine Herausforderung. Sein Credo: Wenn die Oberleitungstechnik im Murgtal funktioniert, dann klappt sie überall.

Petitionsausschuss ist am Zug

Brigitte Schäuble, Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Rastatt, fragte nach, warum die Entscheidung des Petitionsausschusses im Landtag nicht abgewartet wird. CDU-Verbände und ein Vertreter der FWG Gaggenau hatten Mitte März eine Petition mit über 1.000 Unterschriften gegen das Projekt eingereicht.

Winfried Hermann sagte, das Verkehrsministerium habe mittlerweile eine Stellungnahme beim Petitionsausschuss abgegeben. Nun steht dessen Entscheidung aus.

Es gibt einfach übergeordnete Interessen. Verkehrsminister Winfried Hermann

Er fand jedoch kritische Worte: „Manche Leute glauben, dass man über einen Petitionsausschuss Politik macht.“ Er betonte: „Es gibt einfach auch übergeordnete Interessen.“ Bei eWayBW gehe es um eine „Zukunftsdebatte“.

Es gehe nicht an, dass das Projekt „von einem Einzelinteresse Murgtal blockiert“ werde. Mehrfach wies er darauf hin, dass CO2-sparende Alternativen für Güter- und Schwerlastverkehr dringend nötig seien.

Hermann sieht Bürgerbeteiligung als ausreichend an

Auch den Vorwurf, es habe an Bürgerbeteiligung gemangelt, ließ Hermann nicht so stehen. Er verwies auf mehrere Informationsangebote und regen Austausch in den vergangenen drei Jahren.

Schäuble dürfte das anders sehen: Sie hatte den Infoabend so kurz vor Baubeginn jüngst als „reine Alibi-Veranstaltung“ bezeichnet.

Auch interessant: Ministerialdirektor Uwe Lahl spricht über das Pilotprojekt „eWayBW“

Der Kuppenheimer Bürgermeister Karsten Mußler hingegen bemängelte, dass die Veranstaltung auf Montag gelegt wurde, obwohl am selben Tag eine Gemeinderatssitzung in Gaggenau stattfand. Dort gab die Stadt bekannt, dass die Sanierung der Markgraf-Wilhelm-Straße wegen der Bauarbeiten für die Teststrecke und wegen geringerer Gewerbesteuereinnahmen auf 2021 verschoben wird.