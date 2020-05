Anzeige

Trotz Corona-Pandemie haben Lisa und Patrick Wolz geheiratet. Freunde und Familie organisierten den beiden trotz aller Einschränkungen einen unvergesslichen Tag. Poolnudeln haben für den nötigen Abstand zu den Gästen gesorgt.

Von unserer Mitarbeiterin Susanne Dürr

Lisa und Patrick Wolz hätten am liebsten ihre Überraschungsgäste geknuddelt, die das frisch getraute Hochzeitspaar vor der Jahnhalle erwarteten. Darunter auch die Großeltern, die nach achtwöchiger Hausquarantäne mit dabei sein wollten, am großen Tag der Enkel. Doch das geht in Corona Zeiten nicht.

Liebevoll als Braut und Bräutigam dekorierte Schwimmnudeln dienten als spaßige Abstandshalter für die Gratulanten der frisch Vermählten, die auch gerne mit stylischem Mundschutz fürs Foto posten. „Den schönsten Tag im Leben verschieben, das geht gar nicht“, entschieden die Heiratswilligen.

Vor über einem Jahr begannen sie mit den Planungen zur Open-Air-Trauung im Kurpark von Bad Herrenalb, mit anschließender Feier bis in die Puppen. Die 60 Einladungen an die Hochzeitsgäste waren verschickt, soweit lief alles planmäßig. Dann kam das „verflixte Corona“ im siebten Beziehungsjahr.

Paar zwischen Hoffen und Bangen

Das enttäuschte Pärchen entschied sich für die standesamtliche Hochzeit mit Hindernissen. Von Hoffen und Bangen begleitet, wurden die täglichen Corona Beschränkungen ab Mitte März zum Flexibilitätstest. Was ist noch möglich? Wie und mit wem können wir feiern? Was muss storniert werden und wie bei geschlossenen Geschäften noch an die bestellten Eheringe kommen oder ein Ersatzbrautkleid organisieren?

Sollte doch das bestellte Hochzeitkleid für die Feierlichkeit im nächsten Jahr vorbehalten werden. Die Geschwister übernahmen das Amt der Trauzeugen als klar war, dass mit den Brauteltern das Maß des Erlaubten voll war. Es war eine gefühlvolle 25-minütige Zeremonie, beschreibt die Brautmutter Margit Schröter die Trauung hinter verschlossenen Türen, bei der auf Masken verzichtet werden durfte.

Statt Hochzeitsreise wird im Garten gewerkelt

„Aus der 18-tägigen Hochzeitsreise nach Bali wird nun ein Arbeitseinsatz im heimischen Garten, bei dem wir die Terrasse neu verlegen“, erklärt die strahlende Braut gelassen im BNN-Gespräch, in Begriff sich zu verabschieden.

Noch wusste die 26-Jährige nicht, dass an dieser Stelle die Feier nicht zu Ende war. Ihre Schulfreundin Lisa hatte trotz allem einen traumhaften Hochzeitstag verdient, befand die ursprüngliche Trauzeugin Judith Herrmann und organisierte als Hochzeitsplanerin mit viel Fantasie, kreativen Ideen und der liebevollen Mithilfe aller ehemals geladenen Gäste eine Hochzeits-Rally.

Kleine Botschaften in Briefumschlägen gaben den Hinweis auf die nächsten Halte- beziehungsweise Programmpunkte, die von Stollhofen, Gernsbach, Gaggenau bis nach Kuppenheim reichten. 20 Stopps steuerte das Paar innerhalb von sechs Stunden an, nahm die auf Abstand stets im Freien stattfindenden emotionalen Glückwünsche und Geschenke der Verwandten und Freunde entgegen, die mit Spaßaktivitäten und Spielen für Highlights, Romantik und gute Laune sorgten.

So galt es etwa am Glücksrad den Hauptgewinn zu ergattern, Schnelligkeit beim Holzsägen unter Beweis zu stellen, während die Feuerwehrkameraden in Oberweiher die Geschicklichkeit der beiden bei der Verzierung eines Drahtherzens herausforderten.

Auf einem roten Sofa in der Baggerschaufel wurde das Brautpaar von Sebastian Schmidt durch den Heimatort Oberweiher kutschiert, während die 84-jährige Oma Edith vom Balkon des Gaggenauer Helmut-Dahringer-Hauses, begleitet zu den Klarinettenklängen des Cousins Lukas, Rosenblätter auf die frisch Vermählten regnen ließ.

Info: Trauungen im Rathaus

Trauungen in Zeiten der Corona-Pandemie sind im Rathaus nicht mehr möglich. Während der Corona-Krise haben sich bisher zwölf Paare in Gaggenau getraut, davon zehn Paare in der Jahnhalle und zwei im Haus Kast. Von den insgesamt 70 vereinbarten Trauungsterminen wurden sechs vereinbarte Termine abgesagt, zehn weitere Termine wurden erstmals auf einen späteren Hochzeitstermin verschoben. Diana Kastl von der Pressestelle der Stadt Gaggenau geht nicht davon aus, dass diese Verschiebungen oder Absagen eine Terminknappheit für das kommende Jahr auslösen könnten. Insgesamt sei die Anzahl der Trauungen pro Jahr in Gaggenau über die Jahre mit 110 bis 150 Heiratswilligen konstant. Der überwiegende Teil der Brautpaare, nämlich zwei Drittel, geht zum ersten Mal den Bund der Ehe ein. Mit zwei bis fünf Prozent pro Jahr ist hierbei die Anzahl der gleichgeschlechtlichen Eheschließungen in Gaggenau gering. Seit des Einführung des Rechts auf zivile gleichgeschlechtliche Eheschließungen Ende des Jahres 2017 gab es 14 gleichgeschlechtliche Trauungen.