Volksbank und die Stadt Gernsbach teilen sich die künftige Tiefgarage

Mit dem geplanten Neubau des Volksbank-Gebäudes an der jetzigen Stelle in der Gernsbacher Innenstadt werden mehrere Ziele verbunden: So setzt die Volksbank Baden-Baden/Rastatt auf ein zeitgemäßes Filialgebäude, während die Stadt Gernsbach Abriss und Neubau zum Anlass nimmt, eine verbesserte Aufenthaltsqualität für den Kelterplatz anzustreben.

Dies bedeutet Abstimmungsbedarf in vielen Fragen; hinzu kommt, dass auch weitere private Grundstücks- und Parkplatzeigentümer auf dem Kelterplatz bei der Neugestaltung ihre Interessen gewahrt sehen wollen.

Zeitpläne sind überholt

Im Herbst soll sich der Gemeinderat Gernsbach erneut mit dem Thema befassen. Bisherige Zeitpläne, wann mit den sichtbaren Arbeiten in diesem Quartier begonnen wird, sind überholt; zu einem neuen Zeitplan möchte sich keiner der Beteiligten äußern.

Parkplätze werden aufgeteilt

Fest steht: Beim Bau der Tiefgarage wird es eine Gemeinschaftslösung von Kreditinstitut und Stadt geben. Die Einfahrt (und Ausfahrt) wird von der Bleichstraße aus erfolgen; unterirdisch gelangt man zunächst zu den Plätzen der Bank, bei der Weiterfahrt dann zu den städtischen Stellplätzen.

Die geplanten rund 30 Plätze der Volksbank in der Tiefgarage sind für die eigenen Mitarbeiter, die Kunden sowie die Bewohner der Wohnungen im neuen Gebäude vorgesehen. Etwa 25 weitere Plätze kommen für den städtischen Anteil hinzu.

Stadt ist für Ersatz verpflichtet

„Die Stadt beteiligt sich“, sagt Stadtbaumeister Jürgen Zimmerlin im BNN-Gespräch. Wie genau das gemeinsame Tiefgaragen-Modell aussehen werde, sei noch offen. Da die Zahl der oberirdischen Stellplätze mit Blick auf die Gestaltung des Kelterplatzes abnehmen wird, die Stadt dort aber zur Bereitstellung einer gewissen Zahl Parkplätze verpflichtet sei, werde die gemeinschaftliche Tiefgarage zu einer praktikablen Lösung, erklärt Zimmerlin. Künftig werde man dort eine geschlossene Oberflächendecke haben, die die rund 1,50 Meter Gefälle zwischen Kelterhochhaus und Bleichstraße egalisiert.

Stellplätze für Kunden

Maßnahmen des Hochwasserschutzes müssten mit Blick auf die Murg beim Bau der Tiefgarage berücksichtigt werden, so der Stadtbaumeister weiter. Die Stadt verfolgt das Ziel, im „öffentlichen“ Teil der Tiefgarage Plätze für die Bewohner des Kelterhochhauses und für die in diesem Quartier Beschäftigten bereitzustellen; die oberirdischen Stellplätze würden bewirtschaftet (Parkschein) und sollen den Kunden der Geschäfte zur Verfügung stehen.

Pläne der Volksbank bleiben

Die Volksbank Baden-Baden Rastatt hält unverändert an ihren Plänen für eine zeitgemäße, moderne und barrierefreie Filiale in Gernsbach fest. Die im vergangenen Frühjahr und Sommer der Stadt vorgestellten Pläne für den Neubau eines kombinierten Wohn- und Geschäftshauses zusammen mit dem Gaggenauer Bauträger „Konzok Planen + Bauen“ seien nach wie vor aktuell, teilt die Genossenschaftsbank auf BNN-Anfrage mit.

Wir sind in Abstimmung mit der Stadt.

„Unsere Planungen liegen auf dem Tisch. Wir sind in Abstimmung mit der Stadt“, betont Ulrich Konzok. Nach dem Abriss des Bestandsgebäudes soll der Neubau drei Stockwerke und ein Staffelgeschoss (Penthouse) sowie ein Satteldach erhalten. Konzok plant dort mit 25 neuen Wohnungen (zwei bis vier Zimmer) mit einer Gesamtwohnfläche von rund 2000 Quadratmetern; diese sollen teilweise verkauft, teilweise vermietet werden, beides ist angedacht.

Lückenschluss in der Bleichstraße

Mit dem Voba-Neubau erfolgt im Übrigen auch der Lückenschluss in der Bleichstraße, sprich die Freifläche (Parkfläche) an der Bleichstraße entfällt, der Neubau schließt unmittelbar („Wand an Wand“) an das benachbarte Gebäude an.

Aktuell warten wir auf die Vorlage der konkreten Pläne für das gesamte Areal und die neuesten Vorgaben der Stadt.

Nach der Zustimmung durch den Gemeinderat im vergangenen Jahr seien, so die Volksbank, in den vergangenen Monaten weitere Überlegungen seitens der Stadt ins Spiel gebracht worden, insbesondere hinsichtlich der Umgebungsgestaltung des Platzes, der öffentlichen Parkplatzmöglichkeiten und der Straßenführung. Auch die Anforderungen an den Baukörper seien modifiziert worden. Ulrich Konzok: „Aktuell warten wir auf die Vorlage der konkreten Pläne für das gesamte Areal und die neuesten Vorgaben der Stadt. Diese sind für unsere weiteren Überlegungen und Planungen notwendig.“

Neue Gestaltung für den Kelterplatz

Laut Stadtverwaltung wird derzeit an den Gestaltungsvarianten für die Oberfläche des Areals gearbeitet. Dies beinhaltet laut Stadtbaumeister Zimmerlin den Gesamtbereich von der Anbindung der „Bücherstube“ bis hinüber Richtung Salmenplatz auf der anderen Seite. Die (bemalte) Wand werde abgerissen. Eine Vielzahl von Aspekten sei bei der Platzgestaltung zu berücksichtigen, etwa der für die Stellplätze der Feuerwehr im Falle eines Einsatzes beim Kelterhochhaus.

Unter dem Strich soll aus dem Kelterplatz, bisher ein reiner Parkplatz, eine Fläche mit Aufenthaltsqualität werden – die zwar auch Parkplätze enthält (deutlich weniger als jetzt), aber eben auch eine Begrünung und Sitzgelegenheiten.