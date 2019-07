Wahl-Gaggenauerin Steffi Wick lebt mit Dyskalkulie

Anzeige

Es ist diese eine Mathearbeit, die ihr im Gedächtnis geblieben ist. Steffi Wick sollte ausrechnen, wann ein Zug aus Freudenstadt in Karlsruhe ankommt. Sie konnte die Aufgabe nicht lösen und schrieb schlicht „Zu spät!“ darunter. Dafür gab es keine Punkte, aber immerhin blieb sie dem Lehrer im Gedächtnis, gibt sie schmunzelnd zu. Die heute 70-Jährige lebt mit Dyskalkulie.

Diese Rechenschwäche ist nicht selten, aktuellen Studien zufolge sind drei bis sieben Prozent aller Menschen davon betroffen, berichtet Psychologin Marianna De Almeida. Und dennoch ist sie weitgehend unbekannt, bedauert Wick. „Egal wem ich davon erzähle, niemand hat davon gehört“, berichtet sie.

Zahlen sind bedeutungslos

Während ihrer Schulzeit hätte ihr ein bisschen Verständnis von den Lehrern gutgetan. Vor Rechenaufgaben hatte sie Angst, konnte schlecht schlafen. Die Klausuren bestand sie nur durch Abschreiben. „Zahlen haben für mich keine Bedeutung“, sagt die Wahl-Gaggenauerin. Um einfache Aufgaben lösen zu können, müsse sie sich sehr konzentrieren und im Kopf rechnen gehe auf keinen Fall. Durch den hohen Druck bei Klassenarbeiten schaffte sie dort nicht einmal die leichten Aufgaben. „Ich kann mit den Kindern mitfühlen, die im Matheunterricht verzweifeln“, erklärt Wick.

Nur durch Offenheit kann ich auf das Verständnis der Menschen hoffen.

Es schockiert sie, dass selbst Lehrer aus ihrem Bekanntenkreis die Rechenstörung nicht kennen. Darum berichtet sie ohne Scham von ihrer Schwäche. Um anderen zu zeigen, dass man damit leben kann und es nichts Schlimmes ist. Dann würden vielleicht auch andere Menschen, die bisher ihre Dyskalkulie verheimlichten, offen dazu stehen. Schließlich sei die Rechenschwäche nichts, wofür man sich schämen müsse, so Wick. Die zum Teil bestehende Stigmatisierung müsse aufhören. Außerdem gibt Wick zu: „Nur durch Offenheit kann ich auf das Verständnis der Menschen hoffen.“

Dyskalkulie führt zu Alltagsproblemen

Denn die Unfähigkeit, Zahlen und Mengen zu verstehen, kann sich massiv auf den Alltag auswirken. Bei Steffi Wick führte sie dazu, dass sie den Überblick über ihr Einkommen verlor. „Ich habe mit offenen Händen das Geld ausgegeben“, erzählt sie. So kam sie zu 33.000 Euro Schulden, die sie mittlerweile aber wieder abbezahlt hat. Dabei hat ihr ein Rechtsanwalt geholfen. Er hat sie betreut und dabei unterstützt, die offenen Rechnungen zu bezahlen. Denn allein verliert Wick schnell den Überblick über das Geld, dessen jeweiligen Wert sie nur schwer begreifen kann.

Ich habe der Kassiererin einfach meinen Geldbeutel hingehalten.

Dass die Dyskalkulie der Grund für dieses Unverständnis von Zahlen und Mengen ist, hat sie erst vor zwei Jahren erfahren. Sie stand damals an der Kasse im Reformhaus, hinter sich eine lange Schlange mit ungeduldigen Menschen. Sie wollte sich beeilen, schaffte es aber nicht, das Geld passend zusammenzurechnen. „Ich habe der Kassiererin einfach meinen Geldbeutel hingehalten und gesagt, sie soll es sich passend nehmen“, berichtet Wick. Eine andere Kundin habe daraufhin Dyskalkulie bei Wick vermutet und genau ins Schwarze getroffen.

Kreativität ersetzt Rechnen

Jetzt kann Wick endlich ihr Problem, dass sie schon ihr Leben lang hat, benennen. „Es ist ein Teil von mir“, betont sie. Ein Teil, den sie akzeptiert. Schließlich hat sie genug andere Sachen, die ihr leicht von der Hand gehen. „In anderen Fächern in der Schule war ich immer gut, Schreiben und Zeichnen mochte ich besonders“, erzählt sie. Auch heute noch ist sie sehr aktiv, schreibt und malt viel. Ihre Wohnung gleicht einer Ausstellung, Wände und Tische sind mit ihren Kunstwerken bedeckt. Egal ob Hinterglasmalerei, Aquarelle, Collagen oder Gedichte, das Künstlerische liegt der 70-Jährigen. „Ich habe so viel Kreativität in mir, dass einfach nicht mehr genug Platz für Rechnen da ist“, vermutet sie.

Niemand ist perfekt.

Diese Kreativität würde Wick auf keinen Fall hergeben, auch nicht für ein besseres Zahlenverständnis. Dafür liebt sie ihre Kunst viel zu sehr. Außerdem habe jeder Mensch irgendwelche Schwächen. „Niemand ist perfekt“, betont Wick.

Wenn Eltern Rechenprobleme bei ihren Kindern feststellen, sollten sie laut Psychologin Marianna De Almeida zunächst mit dem Klassenlehrer sowie dem Beratungslehrer darüber sprechen. Bei andauernden Problemen können ihr zufolge Fachkräfte wie beispielsweise Psychologen, Ärzte und Ergotherapeuten, die speziell im Bereich Dyskalkulie ausgebildet sind, eine Diagnose stellen und die Betroffenen, auch Erwachsene, behandeln.

Ursache ist bislang unklar

Psychologin Dr. Marianna De Almeida von der Psychologischen Beratungsstelle des Landratsamt Rastatt berät Eltern und Kinder bei Schulproblemen.

Was ist Dyskalkulie?

Wenn Menschen trotz intensiver Unterstützung und normaler Intelligenz andauernde Schwierigkeiten mit Rechenaufgaben haben, spricht man von Dyskalkulie oder Rechenschwäche. Sie darf aber nicht von körperlichen Beeinträchtigungen wie etwa einem Sehfehler kommen.

Versagensängste sind eine häufige Folge von Dyskalkulie.

Was ist die Ursache für Dyskalkulie?

Das ist bisher nicht ausreichend geklärt. Während die einen von einem angeborenen Defizit ausgehen, nehmen andere an, dass Dyskalkulie durch Schwierigkeiten in der Verarbeitung visuell-räumlicher Eindrücke entsteht. Versagensängste sind eine häufige Folge von Dyskalkulie.

Ist Dyskalkulie behandelbar?

Ja, ganz fehlerfrei beim Umgang mit Zahlen werden Kinder dadurch vielleicht nicht, sie kommen aber besser mit Rechenaufgaben zurecht. Eine umfangreiche Diagnostik ist notwendig, damit ausgebildete Fachkräfte gezielt mit den Kindern trainieren können. Am sinnvollsten ist es, wenn im Grundschulalter mit der Behandlung begonnen wird. Bei Erwachsenen ist die Behandlung noch nicht ausreichend erforscht.

Außerdem gibt es Weiterbildungen sowie kostenlose Handreichungen.

Wissen Lehrer über Dyskalkulie Bescheid?

Das ist unterschiedlich. In einer Verwaltungsvorschrift für Baden-Württemberg wird benannt, wie Lehrer Schüler mit Dyskalkulie unterstützen können. Außerdem gibt es Weiterbildungen sowie kostenlose Handreichungen, die Lehrern helfen, Kinder mit Dyskalkulie zu erkennen.