Nach der Wahl in Weisenbach: Wo kommen Bürgermeisterkandidaten her?

Anzeige

Umgangssprachlich wird sie von so manchen Menschen „Kaderschmiede für Bürgermeister“ genannt. An der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl werden Studenten auf eine Karriere in der Verwaltung vorbereitet. Da gibt es durchaus Studenten, die das Studium mit dem Ziel beginnen, später Bürgermeister zu werden, wie der frühere Rektor Paul Witt bestätigt. So kandidierte auch bei der Wahl in Weisenbach mit Christoph Kist ein Absolvent der Hochschule.

Bürger wünschen Fachkompetenz

Witts Meinung nach müsse ein Bürgermeister zwei wichtige Dinge vorweisen. Zum einen sei da die Fachkompetenz. „Wähler in Baden-Württemberg bevorzugen Kandidaten, von denen sie denken, dass sie das können“, sagt Witt. Demnach hätten Absolventen der Hochschule Kehl, aber auch ausgebildete Juristen und Studenten der Verwaltungswissenschaften in Konstanz gute Chancen, eine Wahl zu gewinnen.

Aber auch Kandidaten mit einer Ausbildung in der Verwaltung, wie sie der neu gewählte Weisenbacher Bürgermeister Daniel Retsch abgeschlossen hat, sind bei Wählern gern gesehen.

Soziale Kompetenz ist gefragt

Neben der Fachkompetenz spielt laut Witt die soziale Kompetenz eine wichtige Rolle. „Ein Bürgermeister muss offen und kontaktfreudig sein“, erklärt Witt. Welche der zwei Kompetenzen wichtiger sei, könne man nicht sagen.

Allerdings sei an seiner Hochschule nur die Fachkompetenz erlernbar. „Die soziale Kompetenz hat man oder hat man nicht“, erläutert er. Sie könne lediglich vertieft werden: „Ein introvertierter Typ wird durch kein Seminar zum extrovertierten.“

Studenten lernen Wahlkampf

Damit die Bürger über den passenden Kandidaten genau Bescheid wissen, muss der Wahlkampf gut geführt werden. Dafür können Studenten im letzten Semester ihres Studiums in Kehl das Vertiefungsfach „Kommunalpolitik“ besuchen. Dort werden den jeweils 25 Studenten Witt zufolge unter anderem Wahlkampfstrategien erläutert. Es gehe dabei um Wahlwerbemittel, die Rolle von Social Media und das richtige Verhalten im Wahlkampf.

Manchmal helfen „Bürgermeistermacher“ nach

„Es ist wichtig, authentisch zu sein“, sagt Witt. Ein Kandidat, der beispielsweise nicht religiös sei, sollte im Wahlkampf nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, nur um den Wählern etwas vorzuspielen. Am Ende würden die Bürger das bemerken und ihn abstrafen. Von den 25 Studenten, die das Fach belegen, wollen Witt zufolge die meisten Bürgermeister werden. Vielen gelinge das, aber natürlich nicht allen.

Damit sie im Wahlkampf keinen Fehler machen, leisten sich manche Kandidaten einen Coach, der sie berät. Zwischen 15.000 und 20.000 Euro kostet laut Witt so ein „Bürgermeistermacher“. Manche würden ihre Kunden allerdings schlecht beraten und sie beispielsweise zum Tragen von Anzügen drängen.

Witt setzt dem entgegen: „Wer sich im Anzug nicht wohlfühlt, kann im Anzug keinen guten Wahlkampf machen.“ Es gebe allerdings auch gute Coaches, die es ihren Kunden zugestehen, dass sie authentisch und ehrlich bleiben.

Ein Wahlkampf kann teuer werden

Da mittlerweile immer mehr auf einen Coach zurückgreifen, sei die Nachfrage nach seinem Seminar zum Bürgermeisterwahlkampf für Externe stark zurückgegangen. Zusätzlich zum Coach wollten sich die Wenigsten noch extra schulen lassen.

Schließlich koste so ein Wahlkampf pro Einwohner zwischen einem und 1,50 Euro, rechnet Witt vor. Bei Kleinstädten werde es manchmal mehr, bei Großstädten eher weniger. Oberbürgermeister Fritz Kuhn habe beispielsweise 470 000 Euro für seinen Wahlkampf in Stuttgart mit 650.000 Einwohnern ausgegeben.

Seit drei Jahren bietet die Hochschule in Kehl darum statt dem Wahlkampf-Kurs ein Seminar für neu gewählte Bürgermeister an. „Darin werden Dinge wie Finanzen, Zeitmanagement und juristische Fragestellungen behandelt“, berichtet Witt. Sachen, in denen sich nun auch Bürgermeister Daniel Retsch beweisen muss.