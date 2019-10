Wasserspender bleiben Mangelware in Gaggenau

Anzeige

In Gaggenau gibt es aktuell zwei für die Öffentlichkeit kostenfreie Wasserspender: Im Rathausfoyer und im Gebäude der Stadtwerke befinden sie sich. Mehr werden es auf absehbare Zeit wohl auch nicht werden. Grund: Zu aufwendig und zu teuer. Dies geht aus einer am Montagabend vorgelegten schriftlichen Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage von CDU-Gemeinderätin Ellen Markert hervor, die sie Mitte September gestellt hatte.

Die Ärztin Markert hatte unter Verweis auf den heißen Sommer betont, wie wichtig öffentliche Trinkmöglichkeiten seien. So sei im Sommer der öffentliche Zugang zu Trinkwasser für Obdachlose wie für alle anderen ein Problem. Außerdem passe das Thema Trinkbrunnen zum Gesundheitsprojekt in Gaggenau, bat die Stadträtin im September um eine Stellungnahme.

Anforderungen an Hygiene

Oberbürgermeister Christof Florus entgegnete ihr damals, dass die regelmäßige Überprüfung durch das Gesundheitsamt recht teuer sei, das Anliegen werde aber aufgenommen. Paul Schreiner, Leiter der Stadtwerke, sprach damals in der Ratssitzung von strengen Hygieneanforderungen, die an öffentliche Wasserspender gestellt würden und sagte, dass eine Überwachung personell nicht möglich sei.

Brunnen mit Trinkwasser

Am Montag lag dem Gemeinderat nunmehr auch die schriftliche Antwort von Schreiner als Stellungnahme des Fachamtes (hier: Stadtwerke) vor. Danach gebe es keine Möglichkeit, die bestehenden Brunnen ohne großen Aufwand in Trinkwasserbrunnen umzubenennen. Zwar werden alle Brunnen in der Benz-Stadt – außer in Selbach – von Trinkwasser gespeist; durch den Wasserkreislauf der Brunnen („Umlauf“) könnten letztlich aber Verunreinigungen nicht ausgeschlossen werden.

13.000 Euro für Wasserspender

Schreiner legte auch Zahlen vor: Die erstmalige Installation und Inbetriebnahme bei einer durchschnittlichen Ausführung einer öffentlich zugänglichen Trinkwasserquelle beläuft sich danach auf rund 13.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Enthalten ist hierbei die Anschaffung des Gerätes, das notwendige Fundament sowie der Anschluss an das Trinkwasser- und Stromnetz. Als möglicher erster Standort sei der Bahnhofsplatz untersucht worden.

Regelmäßige Wartung nötig

Mit Blick auf die laufenden Kosten je Standort nennt der Stadtwerkechef einen jährlichen Betrag von rund 7000 Euro für die regelmäßige Wartung, zu der primär die Reinigung, Desinfektion, Beprobung und die Außerbetriebnahme/Wiederinbetriebnahme (Herbst/Frühling) aufgelistet werden. Im Vergleich hierzu seien die reinen Wasserkosten von rund 175 Euro „fast vernachlässigbar“, schreibt Schreiner.

Verunreinigungen erhöhen Kosten

Er hat nach eigenen Angaben in der Zwischenzeit auch die Erfahrungen anderer Stadtwerke sowie weiterer Nutzer eingeholt. Ein einheitliches Bild habe sich hierbei aber nicht ergeben. Im BNN-Gespräch führte Schreiner auch Zusatzkosten an, die andernorts beispielsweise durch Verunreinigungen mit Kaugummiresten entstanden seien. Und: Lege man die Hygienevorschrift konsequent aus, müssten häufig teure Wasseranalysen erfolgen.

Stadtwerke könnten Dienstleister sein

Schreiners Fazit in der schriftlichen Stellungnahme: „Nachdem die Wasserlieferung für die öffentliche Trinkwasserbereitstellung nicht wirtschaftlich ist, dürfen die Stadtwerke dies aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht in eigener Zuständigkeit durchführen.“ Werde aber eine öffentliche Bereitstellung quasi als „politische Aufgabe“ gewünscht, könnten die Stadtwerke diese Aufgabe als Dienstleistung für den Auftraggeber vornehmen. Mit anderen Worten: Nicht die Stadtwerke würden zahlen, sondern es müssten Haushaltsmittel der Stadt bereitgestellt werden.