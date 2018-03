Weißer Winter lässt Liftbetreiber aufatmen

Der Klimawandel macht vor dem Schwarzwald nicht Halt. Skiclubs und Liftbetreiber leiden unter den milden und unbeständigen Wintern der vergangenen Jahre. Mit neuen Ideen wollen sie sich besser für die Zukunft aufstellen. Allein: Ganz ohne Schnee geht es nicht. Nach Wochen des Wartens können sich Wintersportfreunde aktuell über die weiße Pracht im Höhengebiet freuen. Die Frage aber bleibt: Wie lange noch?

Banges Warten auf den Winter

Das Zwischenfazit von Frieder Stotz, Liftbetreiber am Kaltenbronn, fällt gemischt aus. „Der Winter ist bislang sehr unterschiedlich verlaufen“, resümiert er, „der Dezember war okay, der Januar deutlich schlechter“. Derzeit liegen immerhin 20 Zentimeter Schnee auf der Piste, die Lifte laufen. Im Gernsbacher Höhenortsteil ist man zu 100 Prozent von der Natur abhängig, Schneekanonen gibt es keine. Stotz wünscht sich mindestens 45 bis 50 Lifttage in der Saison, derzeit liege man etwa bei drei Vierteln.

Die Winter bringen immer weniger Schnee

Am Mehliskopf ist die Erwartungshaltung bei einer Abfahrtslänge von bis zu 900 Metern eine andere: „80 bis 90 Betriebstage machen einen guten Winter aus“, sagt Martin Kirstein von der Betreiberfirma. Das sei „kaum mehr zu schaffen“ – bislang waren es 39 Tage. Laut Kirstein ist die Tendenz eindeutig: „Die Winter bringen immer weniger Schnee“. Zwar verfügt der Liftbetreiber über mehrere Beschneiungsanlagen, zaubern kann man aber auch am Mehliskopf nicht.

Die Schneekanonen lassen sich nur bei stabilen Minusgraden einsetzen. Weil die Winter milder werden, investiert man am Sand verstärkt in die warme Jahreszeit. Mit Angeboten wie der Sommer-Rodelbahn, dem Klettergarten an der L 83 und den Bungy-Trampolins hat sich der Betreiber breiter aufgestellt. So will man weniger abhängig vom Winterumsatz werden.

Skiclubs müssen umdenken

Vor große Herausforderungen stellt der Klimawandel auch die Skiclubs in der Region. „Es wird immer schwieriger, Kurse im Schwarzwald anzubieten“, beklagt Dieter Luft, Vorsitzender des SC Gernsbach. Wegen zu milder Temperaturen fand bislang nur ein einziger statt. „Im Januar hatten wir an einem Wochenende Schnee“, erzählt Luft, „dann war es mit der Herrlichkeit schon wieder vorbei“. Die Skikurse müsse man mit großem Vorlauf planen, damit die Trainer Zeit hätten und die wenigen geeigneten Pisten im Nordschwarzwald nicht durch weitere Skikurse völlig überlaufen seien. „Mittlerweile ist das kaum mehr zu schaffen“, sagt Luft.

Deshalb denkt man beim SC Gernsbach jetzt um: „Ich könnte mir vorstellen, künftig kurzfristiger Kurse anzubieten, dann aber nur in Kleingruppen“, so Luft. Das heißt: Wenn Schnee fällt, trommelt ein Trainer fünf bis sechs Kinder zusammen und fährt ins Höhengebiet. In größerem Rahmen sei dies nicht möglich: „Unsere Skilehrer haben ja auch ein Leben abseits der Piste“. Außerdem biete man nun Kurse zwischen 16 und 18 Uhr statt vormittags an. Luft: „Wir haben da eine Lücke gefunden: Die anderen Kursteilnehmer sind schon vom Hang – und die Flutlichtfahrer noch nicht da“.

Stabile Anmeldezahlen

Immerhin: Das Interesse am Skisport reißt nicht ab. Sabine Finkbeiner, Lehrwartin des SC Forbach, berichtet, dass die Anmeldezahlen für die Kurse stabil geblieben sind – trotz Schneemangels, steigender schulischer Verpflichtungen und eines stetig wachsenden Freizeitangebots. Allerdings betrachtet man auch in Forbach die unbeständigen Winter mit Sorge: „Oft ist der Schnee so schnell weg, wie er gekommen ist“. Das Vereinstraining ist 2018 komplett ausgefallen. Mit Blick auf die Klimaprognosen sagt Finkbeiner: „Leichter wird es nicht“.