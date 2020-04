Wie sich die Corona-Krise auf die Murgtal-Wohngemeinschaften auswirkt

Anzeige

Die Corona-Krise daheim aussitzen zu müssen, ist nicht jedermanns Sache. Eine besondere Herausforderung ist das in Wohneinrichtungen der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal – organisatorisch wie auch emotional.

120 Menschen mit geistigen und psychischen Beeinträchtigungen sind in Wohngemeinschaften in Gaggenau und Umgebung zuhause. Ein Teil davon hat zusätzlich körperliche Einschränkungen. Die Bewohner brauchen derzeit rund um die Uhr Begleitung und Beschäftigung.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Murgtal-Werkstätten bis mindestens 19. April geschlossen sind. Wer dort normalerweise arbeitet, verbringt seine Tage nun komplett daheim.

Mitarbeiter helfen im Wohnbereich aus

„Derzeit wird eine Non-Stopp-Betreuung geleistet“, sagt Klaus Doll. Er leitet den Wohnbereich der Murgtal Werkstätten und Wohngemeinschaften gGmbH.

Mitarbeiter, deren Bereiche von Schließungen und Kontaktverboten betroffen sind, helfen aus. Dazu gehören Mitarbeiter der Lebenshilfe und der Förder- und Betreuungsgruppen, aber auch Studenten und FSJler. Sie unterstützen neben den 120 Heimbewohnern weitere 90 Menschen in deren eigenen Wohnungen.

Über die Lage in anderen Bereichen der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal gibt Geschäftsführer Martin Bleier einen Überblick.

In den Murgtal-Werkstätten erledigen 85 Angestellte trotz der Schließung bis 19. April termingebundene Arbeiten für Industriekunden. Gruppenleiter packen ebenso an wie Mitarbeiter der Verwaltung und der Lebenshilfe, Studenten oder Praktikanten. „Wir versuchen weitgehendst, alles aufrecht zu erhalten. Wenn wir die Werkstätten wieder öffnen dürfen, brauchen wir ja wieder Arbeit.“ Normalerweise arbeiten dort 520 Menschen mit und ohne Behinderung.

Im Dienstleistungsbereich wird nur im Bereich der Aktenvernichtung und in der Wäscherei für das Klinikum Mittelbaden gearbeitet. Der CAP-Markt wird vom Personal der Werkstätten und der Lebenshilfe unterstützt. Für den Berufsbildungsbereich konzipieren Mitarbeiter derzeit Online-Angebote.

Im Bereich der Offenen Hilfen sind sämtliche Veranstaltungen bis Ende Mai bis auf weiteres abgesagt. Auch Schul- und Kindergartenbegleitungen sind derzeit verboten. Der Schulkindergarten und die inklusive Kindertagesstätte „Pünktchen“ haben geschlossen.

Gerade in den Wohngruppen sind Struktur und Freizeitangebote wichtig. Schon alleine, damit niemandem die Decke auf den Kopf fällt. Die Bewohner frühstücken gemeinsam (wenn auch mit gebührendem Abstand), waschen ihre Wäsche, erledigen Gartenarbeiten – es gibt immer etwas zu tun. „Der Tagesablauf bleibt erhalten – nicht eins zu eins, aber ein Stück weit“, sagt Klaus Doll.

Bewohner verstehen, warum die neuen Regeln nötig sind

Die Möglichkeiten zum Zeitvertreib sind freilich beschränkt. Besuche sind verboten, Spaziergänge höchstens zu zweit oder im Garten möglich, Einkäufe übernimmt das Personal. Auch untereinander gibt es weniger Raum für Begegnung als sonst: „Wir achten jetzt darauf, dass die Leute in ihren Gruppen sind.“

Warum neuerdings besondere Regeln gelten, verstehen die Bewohner. Mitarbeiter haben ihnen erklärt, was eine Pandemie ist und warum sie ihren Alltag beeinflusst.

„Natürlich fällt die Umsetzung der neuen Regeln auch unseren Bewohnern nicht immer leicht“, sagt Doll. Sie müssen vorübergehend lieb gewonnene Gewohnheiten ablegen. Emotional schwierig sei das Thema Nähe. Mitarbeiter müssen Distanz wahren, „ein Drücken oder in den Arm nehmen“ ist nicht drin. Gut ist, dass die Bewohner wissen: Es geht nicht um sie als Person.

Für den Ernstfall ist eine Quarantäne-Station eingerichtet worden

„Wir können uns glücklich schätzen, dass wir bislang noch keinen bestätigten Corona-Fall in unseren Einrichtungen haben“, betont Doll. Trotzdem ist vorsorglich ein Quarantäne-Bereich für sechs Personen eingerichtet worden, in den Räumen der Kurzzeitbetreuung „Die Insel“. Dort steht hauseigenes medizinisches Personal zur Verfügung.

Besondere Achtsamkeit sei im Ottenauer Ilse-Gundermann-Haus geboten. Dort leben zwölf Senioren. Schutzmaßnahmen gelten aber in allen Bereichen. So hätten die Mitarbeiter beispielsweise „von Anfang an“ mit Mundschutz gearbeitet, sagt Doll.

Gruppen feiern Ostern im kleinen Rahmen

Passend dazu gab es „ein tolles Ostergeschenk“ aus der Bevölkerung: selbst genähte Atemschutzmasken. „Das können wir weiterhin sehr gut gebrauchen.“

Apropos Ostern: Familienbesuche und Gottesdienste sind zwar flachgefallen. Gefeiert haben die Gruppen trotzdem mit kleinen Ritualen: Ostereier suchen, Osterlämmer backen, Festessen kochen. Die Geschäftsleitung hat außerdem soweit möglich Video-Telefonie für die Bewohner und ihre Angehörigen eingerichtet.