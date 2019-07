Anzeige

Mit Zauberer Markus Zink und den Kabarettisten Uli Boettcher und Bernd Kohlhepp hat das Kulturamt der Stadt Gaggenau gleich drei ausdrucksstarke Künstler zur zweiten Kleinkunstnacht im Juli 2019 eingeladen. Sie alle sind Preisträger des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreis. Zink gewann ihn im Jahr 2019, Boettcher 2013 und Kohlhepp 2015.

Bereits in den ersten Minuten im Schlosszelt in Bad Rotenfels trieb Kabarettist Bernd Kohlhepp so manchem Gast Lachtränen in die Augen. Virtuos spielte er mit dem Publikum, alberte mit den Besuchern in der ersten Reihe herum und brachte die Zeltwand zum Vibrieren, so sehr applaudierten die Gäste. Und das war erst der Anfang der Veranstaltung des Kulturamts der Stadt Gaggenau, schließlich kündigte Kohlhepp lediglich seinen Kollegen Uli Boettcher an.

Für Uli Boettcher geht’s zurück zum Anfang

Der erzählt von seinem Problemen, die er hat, seit er jenseits der 50 ist. Damit sei er aber immerhin nicht allein, schließlich mute die anwesende Gesellschaft ebenfalls geriatrisch an. Und ist damit ein passendes Publikum für sein Programm „Ü50 – Silberrücken im Nebel“.

Silberrücken, die Anführer bei den Gorillas, ein netter Name. Doch Boettcher entrüstet sich selbst darüber: „Wenn wir etwas anführen, dann eine Polonaise ins Grab!“ Denn: „Wir befinden uns in einem Stadium des recyling, zurück zum Säugling.“ Das sei eine Entwicklung zurück in den Zustand der Zahn- und Sprachlosigkeit, über den sich die Verwandten, anders als beim Baby, nicht sonderlich freuen würden.

Noi, mir spielat nemme Sqash

Und dann dieses Ü von Ü50! Das klinge nach Überraschung und Party, genau das gebe es nun aber nicht mehr. Stattdessen kämen Schmerzen, laut Boettcher die Panini-Sammelbildchen im Silberrückenalbum. Mittlerweile habe er die Herrschaft über seine Knie verloren, die ihm nun im breitesten Schwäbisch mitteilen würden: „Noi, mir spielat nemme Sqash.“

Aber immerhin gebe es noch das Fahrrad als Sportgerät, das trotz Knieproblemen genutzt werden könne. Ein Zuschauer widerspricht, bei ihm ginge nicht einmal das. Ein anderer fährt gerne, allerdings nur mit Elektroantrieb. Ein gefundenes Fressen für Boettcher, auf den E-Bike-Fahrer immer so wirken, als wären sie als Kind in den Zaubertrank gefallen. So erklärt er sich auch die Obelix-Figur der meisten E-Bike-Fahrer, vom genannten Zuschauer einmal abgesehen.

In dem heimeligen kleinen Zelt kommt während dem neckenden Schlagabtausch das Gefühl auf, mit Freunden einen lustigen Abend zu verbringen, trotz der rund 150 Gäste.

Zink zaubert auch ohne Frack

Bis Markus Zink auf seinem ratternden Schrottgefährt durchs Publikum tuckert und unter viel Konfetti die Bühne erklimmt. Mit weit aufgerissenen Augen und wirren Haaren zaubert er immer größere Bälle aus Schrotteimern und lässt sich schließlich auf dem „Stuhl des Todes“ fesseln.

Mit einer skurrilen Mischung aus Clownerie und Zauberei lässt er Teile des Publikums zusammenzucken, während er andere zum Lachen bringt. Boettcher und Kohlhepp werfen ihm vom Bühnenrand vor, alles aus dem Ärmel zu ziehen, sodass es sich Zink nicht nehmen lässt, am Ende nackt Karten aus dem Nichts hervorzuzaubern.

Offensichtliche Tricks mixt der Preisträger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2019 dabei gekonnt mit wirklicher Magie und lässt so manchen Zuschauer irritiert zurück.

Wenn der Toaster mit dem Kühlschrank schwätzt

Ganz anders als der Schwabe Herr Hämmerle, der in seinem grellgrünen Rasenmähersakko das Publikum aus der Nachdenklichkeit reißt und direkt zum Johlen bringt. Er schwadroniert über seine neue Smartwatch, durch die er den Einbrechern mitteilt, dass sie „bidde die Hoizung abdreha sollat wenn se gangat.“ Überhaupt sei diese neue Technik praktisch, führe jedoch dazu, dass seine Haushaltsgeräte miteinander kommunizieren.

Sein Haushaltsgeräte-Song bringt ihn aber in Verlegenheit: „Wenn in Bade übr a Schwoba klatscht wird, han i immer des Gfühl des isch ironisch gmeint.“ Doch damit muss sich Herr Hämmerle abfinden, sein Programm wird reichlich beklatscht, ob ironisch oder ehrlich bleibt erst mal offen.

Als am Ende aber wieder alle drei Künstler auf der Bühne stehen und das Publikum sich zum Teil sogar von den Sitzen erhebt, ist klar, die Vorstellung der drei Schwaben kam gut an.