Spezialradmesse geht wegen Corona virtuell an den Start

Not macht in diesen Tagen erfinderisch: Wo Läden wegen den Corona-Verordnungen geschlossen bleiben müssen, werden Online-Shops improvisiert, Restaurants bieten Liefer- und Abholservice an, und Schüler werden über Online-Plattformen unterrichtet.

Ein kreatives Notfallprogramm haben sich auch die Veranstalter der Spezialradmesse – Spezi – in Germersheim einfallen lassen. Die Ausstellung kann zwar nicht real in der Stadthalle stattfinden, dafür aber virtuell im Netz unter www.spezialradmesse.de.

Pünktlich zum ursprünglich geplanten Start der Spezi am Samstag, 25. April, öffnet die virtuelle Spezi ihre Pforten. Einen Monat lang kann man dann auf deren Website die elektronische Alternative „Friends of Spezi“ besuchen. Der neue Internetauftritt hält Videos und Fotostrecken von vielen Spezi-Ausstellern mit ihren Neuheiten und Produkten bereit, rund 60 Anbieter sind aktuell bereits dabei. Die Nutzer können einfach auf dem Hallen- und Freigeländeplan den jeweiligen Namen anklicken und los geht’s.

Technische Themen und Reiseberichte

Auch das Vortragsprogramm für die ursprünglichen Messetage am 25. und 26. April ist exklusiv zwei Tage frei zugänglich: Acht der Referenten haben Videos gedreht und Fotosessions bereitgestellt. Mit dabei sind unter anderem technische Themen wie „Vollhydraulik beim Bremsen?“und Reiseberichte wie „Mit dem Liegedreirad von Köln ans Schwarze Meer und zurück“ oder „Schottland mit dem Velomobil“.

Die Spezialradmesse in diesem Jahr wäre eine Jubiläumsausgabe gewesen, denn sie findet seit 25 Jahren regelmäßig in und um die Stadthalle in Germersheim statt. Nachdem sich abzeichnete, dass der Ausstellungstermin im April aufgrund der Corona-Krise nicht haltbar sein würde, suchten die Veranstalter einen Ausweichtermin. Dieser war für den 15. und 16. August geplant. Doch spätestens seit den Beschlüssen des Coronagipfels der vergangenen Woche ist klar, dass auch dieser Termin hinfällig ist, denn auch die Spezi fällt unter die Kategorie Großveranstaltung.

Es ist eher ein emotionales als ein finanzielles Desaster. Marion Raschka, Presseverantwortliche

„Es ist eher ein emotionales als ein finanzielles Desaster, denn es wäre die 25. Spezialradmesse gewesen“, beschreibt die für die Pressearbeit Verantwortliche Marion Raschka die aktuelle Stimmung im Organisationsteam um Spezi-Veranstalter Hardy Siebecke. „Die Spezi ist wie ein Familientreffen der Branche. Und wir haben alle schon viel Herzblut reingesteckt“, sagt Raschka. Grundsätzliches zum Spezialradmarkt lasse sich aktuell kaum sagen, weil niemand wüsste, wie es weitergehen werde. „Die Branche entwickelt sich analog zum Rest der Fahrradbranche: mehr Elektrifizierung, mehr Komfort, mehr Nische, aber auch das ist derzeit alles spekulativ, weil ja das Frühjahr als Topverkaufssaison ausfällt“, erklärt die Presseverantwortliche, wie die Corona-Krise auch die Zweirad-Branche fest im Griff hat.

