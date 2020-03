Anzeige

Mit verschiedenen Veranstaltungen wird am 3. März der Tag des Artenschutzes begangen. An diesem Tag wurde 1973 in Washington ein Übereinkommen unterzeichnet, das bedrohte wild lebende Tiere und Pflanzen besonders schützen soll. Zu denen, die diesen Tag nicht feiern werden, dürften mit Sicherheit Stadtbauplaner und Bauunternehmer zählen, denn aufgrund des Artenschutzes verzögern sich Bauprojekte und Erschließungsvorhaben mitunter enorm.

So auch im Karlsruher Umland: Im Stutenseer Stadtteil Spöck etwa hat das Thema Artenschutz die Erschließungsarbeiten des künftigen Baugebietes „Vierundzwanzigmorgenäcker“ um über ein halbes Jahr verschoben, berichtet Lukas Lang, Pressesprecher der Großen Kreisstadt. Die vor einem Jahr vorgesehenen Rodungsarbeiten in dem Gebiet, das Wohnraum für 660 Menschen bieten soll, mussten ins Spätjahr verlegt werden, weil dort Zauneidechsen lebten. Für die Tiere, knapp zwei Dutzend, wurde auf der Fläche „Egelsee“ eine Ausgleichsfläche angelegt. Die ist mit Steinriegeln, Holz- und Reisighaufen und einer dichten Vegetation gestaltet sowie umzäunt, damit die Echsen nicht in ihre alte Heimat zurücklaufen können. Wie teuer die Maßnahme ist, war nicht zu erfahren; Schätzungen gehen von einer vierstelligen Summe pro umgesiedeltem Tier aus.

Wegen Artenschutz: Weingartener Baugebiet braucht zehn Jahre länger

Deutlich länger, nämlich gut zehn Jahre, haben Artenschutz-Ausgleichsmaßnahmen ein Baugebiet in Weingarten verzögert, erinnert sich Bürgermeister Eric Bänziger: 2009 sollte eigentlich mit der Erschließung „Kirchberg-Mittelweg“ begonnen werden. Dort, in Hanglage, fühlten sich aber Zauneidechsen wohl, zudem tummelt sich dort die Haselmaus. „Wir mussten die alten Trockenmauern abtragen und eine Naturmauer auf eine Wiese setzen.“ Zudem gab es in dem Gebiet einen Steinbruch, in dem weitere besondere Flächen angelegt werden mussten. Das Ganze habe die Gemeinde „zwischen 150 000 und 200 000 Euro“ gekostet. Nachdem das Normenkontrollverfahren mit Schwerpunkt Naturschutz abgeschlossen sei, könne mit der Planung begonnen werden. Im „Kirchberg-Mittelweg“ sollen etwa 64 Wohneinheiten entstehen; Erschließungsbeginn wäre 2023/24.

Vor der Erschließung des Gewerbegebietes „Sandfeld“ schließlich habe man den Feuerfalter entdeckt, der seine Eier nur auf Brennnesseln legt, und unter anderem die Feldlerche gesichtet. „Auch da müssen wir noch einen hohen naturschutzrechtlichen Ausgleich bringen“, ist sich der Bürgermeister sicher.

„Keine Echse gesehen – aber man hat es vermutet“

Zauneidechsen haben in der Vergangenheit auch schon in Eggenstein-Leopoldshafen für Verzögerungen gesorgt. „Gesehen hat man zwar keine einzige, aber man hat es vermutet. Also mussten Ausgleichsmaßnahmen her“, sagt Bauamtsleiter Thomas Hoffmann. Seine Gemeinde lasse die Artenschutz-Untersuchungen durch externe Büros machen, was allerdings gut ein Jahr dauere: „Die schauen sich ja die Verhältnisse in allen vier Jahreszeiten an“, so Hoffmann. Insgesamt nehme der Artenschutz „mehr Zeit in Anspruch als das übrige Bebauungsplanverfahren“, erklärt der Experte aus Eggenstein-Leopoldshafen. Für das nächste Wohnbaugebiet „N5“ am Ostring in Eggenstein habe man deshalb bereits 2018/19 eine Prüfung machen lassen, um Zeit zu gewinnen.

Suche nach Ersatzflächen ist oft das Problem

Auch Günter Knobloch, Leiter des Fachbereichs Bauen und Planen in Pfinztal, hat einige Erfahrung mit dem Thema Artenschutz: „Vor 20 Jahren hatte ein Bebauungsplan zwei, drei Seiten. Heute sind es locker über 100, wobei das meiste ökologische Belange beinhaltet.“ Im Schnitt müsse man etwa zwei bis drei Jahre kalkulieren, bis die naturrechtlichen Maßnahmen abgearbeitet seien. „Das Problem“, sagt Knobloch, „ist die Suche nach Ersatzflächen. Da gehen wir meist in die Landwirtschaft, die sich dann beklagt.“ Hinzu kommt die finanzielle Belastung für die Kommune. So im aktuellen Beispiel „Heilbrunn-Engelfeld“, ein zehn Hektar großes Baugebiet in Söllingen, das kurz vor der Fertigstellung steht. Hier haben laut Knobloch die Artenschutzmaßnahmen inklusive Umsiedlung gut ein Drittel der Gesamterschließung ausgemacht, mindestens 600 000 Euro. „Da wurden gleichzeitig Zauneidechsen und Schlingnattern umgesiedelt. Und wenn man weiß, dass die Nattern ja die Eidechsen fressen, kann man nur den Kopf schütteln.“