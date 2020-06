Auch digital: Feuerwehren im Kreis Karlsruhe starten wieder den Übungsbetrieb

Anzeige

Das Coronavirus hat die Übungen der Feuerwehren im Kreis Karlsruhe lahmgelegt, aber nun bereiten sich die Helfer darauf vor, wieder zu trainieren. Jedoch erst einmal in Kleingruppen und „nur die Leute, die unbedingt erforderlich sind“, stellt Dominik Wolf heraus.

Der 41-Jährige ist stellvertretender Kreisbrandmeister und Kommandant der Feuerwehr in Eggenstein-Leopoldshafen. Ein Mund-Nasen-Schutz ist bei den Übungsteilnehmern Pflicht und wenn möglich sollte die Übung im Freien abgehalten werden.

Auch interessant: Wie die Feuerwehren in Bruchsal und Baden-Baden auf das Coronavirus reagieren

Durch Coronavirus neue Möglichkeiten für Schulungen

In einer Videokonferenz mit den Kommandanten der Feuerwehren habe man die Hinweise aus dem Innenministerium, auf was die Helfer denn achten müssen, aufgearbeitet. Ein Blick zu manchen Feuerwehren in den nördlichen Landkreis zeigt, vor welchen Herausforderungen die Helfer stehen.

Es zeigt aber auch, dass sich durch das Coronavirus neue Möglichkeiten in puncto Schulungen und Lehrgänge erschließen.

„Die Abteilungen sind angehalten, Interimsdienstpläne zu erstellen“, sagt der kommissarische Kommandant der Pfinztaler Feuerwehr, Christian Bauer. Die Übungen, so ist er sich sicher, werden ähnlich ablaufen wie zuletzt, als die Abteilung in Kleinsteinbach am neuen Hilfeleistungslöschfahrzeug geübt hat:

Nur in der Mindestbesetzung in Kleingruppen für die Mannschaft. „Die Maschinisten wurden Einzelunterrichten ausgebildet“, sagt er. Klar, dass dort Mundschutz getragen wurde und man Materialien desinfiziert hat.

Auch interessant: Technische Helfer stellen ihr Wissen und Netzwerk gegen Corona

Abstand kann nicht immer eingehalten werden

Werden die Helfer zu einem Einsatz gerufen, versuche man, die Abstände in Fahrzeugen einzuhalten. Bauer nennt als Beispiel das Abstreuen einer Ölspur. Dort können die Einsatzkräfte auf Fahrzeuge verteilt werden, um den Abstandsregeln zu entsprechen.

Anders sieht es jedoch aus, wenn Leben in Gefahr sind. Dann sei höchste Eile geboten. „Wenn erkennbar ist, dass Menschenleben auf dem Spiel stehen, geht man mit gewohnter Einsatzstärke raus, um nicht Gefahr zu laufen, dass zu wenig Helfer am Ort sind“, betont er.

Was dann natürlich bedeute, dass man die Abstandsregeln nicht einhalten könne – aber jeder trage einen Mundschutz im Fahrzeug.

Ein Feuerwehrmann wächst nicht auf Bäumen. Christian Bauer, Kommandant Feuerwehr Pfinztal

Für Bauer ist es ein Spagat zwischen dem Schutz der Einsatzkräfte und dem, was eine Wehr leisten muss. Die Einsatzbereitschaft der Helfer müsse gewährleistet sein. „Ein Feuerwehrmann wächst nicht auf Bäumen“, so Bauer. Das Vereinsleben in Pfinztal liege zwar brach, dennoch gebe es Online-Treffen.

Ausbildungsinhalte werden digital diskutiert

Man habe darüber wieder begonnen auch Ausbildungsinhalte zu diskutieren. Online-Seminare, wie sie beispielsweise die Landesfeuerwehrschule in Bruchsal anbietet, hält er für sinnvoll. Dadurch hätten Kollegen die Chance bekommen, an Fortbildungen teilzunehmen, auf die sie womöglich lange gewartet hätten.

In Pfinztal plant man, Präsentationen über Online-Konferenzdienste bereitzustellen, Online-Seminare anzubieten jedoch nicht. Bauer stellt heraus, dass manche Übungen praxisnah erfolgen müssten oder wie Dominik Wolf es auf den Punkt bringt: „Vieles ist technisch, das muss man auch üben.“ Online-Seminare seien ein interessantes Thema. Wie es sich entwickle, werde die Zukunft zeigen.

Wegen Corona kein Übungsbetrieb mehr seit Mitte März

Am Freitag hat man in Dettenheim wieder angefangen, zu üben. In einer kleinen Gruppe: Neun Personen und ein Ausbilder. Seit dem 13. März war dort kein Übungsbetrieb mehr möglich. Auch dort wurden Online-Videokonferenzen abgehalten, um sich auszutauschen ist von Kommandant Ingo Seitz zu erfahren.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Die Hygienemaßnahmen wurden verschärft, nach den Übungen oder Einsätzen werde gründlich desinfiziert. Und: Jede Einsatzkraft hat eine erweiterte persönliche Schutzausrüstung mit Mundschutz, Handschuhen und Desinfektionsmittel.

Auch interessant: THW Achern ist wegen Corona in Alarmbereitschaft

Kleingruppen-Regelung gilt für Feuerwehr bis 15. September

Am 2. Juni fiel bereits in Eggenstein-Leopoldshafen der Startschuss: Die Regelung, in Kleingruppen und unter Wahrung der Hygienevorschriften zu trainieren, gelte einschließlich bis zum 15. September, so Pressesprecher Robert Redinger.

Die Übungen würden grundsätzlich im Freien abgehalten. „Die Mitglieder der Einsatzabteilung betreten die Feuerwehrhäuser zurzeit, unter Einhaltung der Hygienevorschriften, grundsätzlich nur im Fall eines Einsatzes“, erläutert er.

Feuerwehrangehörige hätten Community-Masken gespendet, die in den Einsatzfahrzeugen getragen werden. Da man dort eng zusammensitze, böten sie einen gewissen Schutz. Auch Einwegmasken seien vorrätig mit dabei. Wenn ein Patient gerettet werden muss oder man einer zu rettenden Person nahe komme, gebe es Hygieneboxen mit Schutzanzügen, Desinfektionsmittel, Einweghandschuhen, FFP-2- sowie FFP-3-Masken.

Online-Seminare: Die Online-Seminare der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal sind eine Antwort auf das Coronavirus und darauf, wie man Feuerwehrleute schulen kann, obwohl der Ausbildungsbetrieb ruht, so der stellvertretende Schulleiter Thomas Neu.

Darunter befinden sich allgemeine Themen, wie Dachstuhlbrände, Trinkwasserreinhaltung oder E-Mobilität. Aber auch der erste Teil der sogenannten Truppmannausbildung oder der Brandinspektorlehrgang wird online geschult.

Allerdings stößt das digitale Angebot an seine Grenzen – nämlich dann, wenn ein Lehrgang hohe praktische Anteile besitzt, erklärt Thomas Neu, wie beispielsweise die ABC-Ausbildung oder die Gruppenführerausbildung. Er ist sich sicher, dass die Online-Seminare Bestand haben werden. „Die Seminare werden uns erhalten bleiben“, sagt er.