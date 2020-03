Auszubildende Susi Mohr lebt beim Vorbereiten kalter Platten ihre Kreativität aus

Anzeige

Am Ende lag ihr der Verkauf mehr als die Produktion: Susi Mohr ist im dritten Jahr ihrer Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin. Eigentlich hatte sie Metzgerin werden wollen. Doch egal, ob in der Produktionshalle oder hinter der Theke: Für Susi steht die Wertschätzung für das Produkt Fleisch im Vordergrund.

Darf’s ein bisschen mehr sein? Freundlichkeit gehört für Susi Mohr in jedem Fall zum Berufsalltag. Die 19-Jährige ist im dritten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin bei der Metzgerei Kunzmann in Weingarten – oder Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk – Fleischerei, wie der Beruf offiziell heißt.

Eigentlich habe sie Metzger werden wollen, verrät sie. Nach einem Gespräch mit ihrer Chefin habe sie aber festgestellt, dass ihr der Verkauf mehr liegt als die Produktion. „Es gehört dazu, dass man mit den Kunden umgehen kann und will“, betont sie.

Zu tun gibt es nicht nur hinter der Theke

Für die Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin brauche man keinen bestimmten Schulabschluss, erklärt Susi. Sie hat sich mit Abitur beworben. Ihr Vater ist selbst Metzger mit eigener Metzgerei. Für Susi stand schon früh fest, dass sie in den elterlichen Betrieb einsteigen will – auch wenn die Eltern in dieser Hinsicht nie Druck ausgeübt hätten. Aus diesem Grund möchte sich Susi nach ihrer Ausbildung auch zum Metzgermeister weiterbilden. Dafür müsse sie ein Jahr lang als Metzger arbeiten, erklärt sie.

Der Job ist vielfältiger, als ich gedacht habe.

Das Vorurteil, dass ihre Arbeit nur aus Verkauf bestehe, kann Susi nicht bestätigen. Zu ihren täglichen Aufgaben gehöre natürlich das Bedienen von Kunden, aber auch das Einräumen und Bestücken der Theken und das Vorschneiden von Wurst für den Verkauf. Für den Partyservice der Metzgerei Kunzmann stellt Susi appetitliche Wurst- oder Käseplatten zusammen oder arrangiert ein Frühstücksbuffet. Hier kann sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. „Der Job ist vielfältiger, als ich gedacht habe“, sagt sie rückblickend.

Höhe des Ausbildungsgehalts überrascht manche

Im Gegensatz zu vielen anderen Metzgereien ist die Metzgerei Kunzmann durchgängig geöffnet. Für Susi beginnt der Arbeitstag deshalb entweder um 7 Uhr oder um 11 Uhr, je nachdem, welcher Schicht sie zugeteilt ist. Kunden des Partyservice können Susi und ihre Kollegen auch als Servicekräfte buchen. Im Sommer komme das im Schnitt jedes zweite Wochenende vor, sagt sie, im Winter sei es dafür ruhiger.

Überrascht sind viele auch, wenn sie von Susis Gehalt erfahren: 1.115 Euro brutto verdient sie im dritten Lehrjahr laut Tarifvertrag der Fleischerinnung. Viele ihrer Freunde hätten dieses Gehalt nicht erwartet. Auch dass Fleischereifachverkäufer ein reiner Frauenberuf sei, stimme nicht. In ihrer Klasse an der Gewerbeschule in Durlach sei das Geschlechterverhältnis nahezu ausgeglichen. Allerdings schrumpfen die Klassen insgesamt, gibt sie zu.

Wertschätzung für das Produkt ist wichtig

Ekel vor dem Umgang mit (rohem) Fleisch sollten Fleischereifachverkäufer nicht haben, betont Susi. Sie sieht in Fleisch und Wurst vielmehr wertvolle Produkte. „Die Wertschätzung muss man einfach mitbringen“, sagt sie, immerhin stammen ihre Waren ja von Tieren, die dafür geschlachtet werden. Insgesamt sei die Einstellung zu Fleisch und seiner Bedeutung in einer Metzgerei aber eine andere als beispielsweise im Supermarkt.

Doch hat man selbst noch Hunger auf Würstchen und Braten, wenn man den ganzen Tag damit arbeitet? Am Anfang ihrer Ausbildung habe sie viel Süßes gegessen, räumt Susi lachend ein – als Ausgleich für ihr herzhaftes Arbeitsmaterial. Eine Vegetarierin wird aus ihr aber nicht. „Der Appetit auf Fleisch ist nicht vergangen.“

Bisher war noch kein schlechtes Rezept dabei.

Neben den Fragen zur Herkunft geben Susi und ihre Kollegen auch Hinweise zur Zubereitung. Mit dem ein oder anderen Kunden komme man da schon mal ins Philosophieren, sagt sie. Dabei lasse sie sich auch gerne von ihren Kunden inspirieren und fragt sie aktiv nach Tipps. „Bisher war noch kein schlechtes Rezept dabei.“

