Autofahrer missachtet in Eggenstein Vorfahrt und kracht in Lkw

An einer Kreuzung in Eggenstein hat sich am Freitagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Autofahrer missachtete die Vorfahrt und krachte seitlich in einen Lkw. Der Fahrer wurde verletzt.

Die Ampel an der Kreuzung Ostring/Landesstraße 604 in Eggenstein war zum Unfallzeitpunkt wegen Reparaturarbeiten ausgeschaltet. Laut BNN-Informationen missachtete der Autofahrer die Vorfahrt und krachte seitlich in einen Lkw.

Das Auto wurde zwischen den Lkw und seinen Anhänger eingeklemmt und meterweit mitgeschleift. Die Fahrzeugfront des Wagens wurde zerstört. Der Fahrer des Autos hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Am Lkw entstand nur geringer Sachschaden.

Die Ampel befand sich zum Unfallzeitpunkt gerade in Reparatur, nachdem bereits in der vergangenen Nacht ein Lkw den dortigen Ampelmasten touchierte. Die Techniker der Firma, die gerade die Ampel reparierten, leisteten Erste Hilfe.

Um die ausgelaufenen Betriebsstoffe und die Trümmerteile kümmerte sich die Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

BNN