Anzeige

Bis auf Weiteres ist das Baden im Baggersee in Weingarten verboten. Der Grund: Lebensgefahr! Das Landratsamt Karlsruhe warnt vor Kolibakterien im Wasser.

Die Gemeinde verbreitete die schlechte Nachricht am Donnerstagnachmittag über die eigene Homepage und über Facebook. Laut Gemeinde wird der See das Wochenende über geschlossen bleiben. Kolibakterien können Durchfallerkrankungen und Entzündungen im Verdauungstrakt oder an der Hirnhaut auslösen.

Weitere Informationen folgen.