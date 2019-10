Bei Landwirten in der Region läuft die Maisernte langsam an

Anzeige

Druck müssen Landwirte derzeit von allen Seiten aushalten. Wegen des Düngens, wegen des Pflanzenschutzes, wegen des Bienensterbens. Vorbei sind die Zeiten, als es noch darum ging, die Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu garantieren und unabhängig zu sein, von langen Transporten aus dem Ausland. Immerhin: Die Maisernte im Landkreis läuft an – und für die Landwirte gibt es prompt neues Ungemach.

Was der Mais dem einzelnen Bauern zwischen Linkenheim-Hochstetten und Söllingen einbringt, hängt großteils am Weltmarkt. Die Probleme beim Maisanbau bleiben dagegen lokal. Auf Markus Leichts Hof in Eggenstein-Leopoldshafen wächst beispielsweise auf rund 25 Hektar Mais. „Der steht aber noch“, sagt der Landwirt. Wahrscheinlich werde es Ende Oktober, Anfang November, dass es dem Körnermais an den Kragen geht. Grund: „Wir wollen so trocken wie möglich ernten.“

Zur besten Erntezeit regnet es – doppelt schlecht

Im Sommer hatte Dürre dem Wachstum der Maispflanzen zugesetzt – zur besten Erntezeit regnet es. Und das ist gleich doppelt schlecht: „Der Mais muss heruntergetrocknet werden auf 15 Prozent, weil die Ware so nicht lagerfähig ist“, erklärt Leicht. Die Trocknung kostet aber Geld. Also soll der Mais auf dem Feld trocknen: „Wenn schöne Tage sind mit ein bisschen Wind, dann trocknet der Mais so etwa ein halbes Prozent am Tag“, sagt Leicht, dessen Mais unter anderem in einer Mühle in der Pfalz für die Lebensmittelproduktion vermahlen wird. „Ein anderer Abnehmer stellt aus Mais von uns Stärke her, beispielsweise für Folien.“

Körnermais liegt im Landkreis im Trend

Von 2.620 Hektar auf 5.285 Hektar hat sich im Landkreis Karlsruhe die Anbaufläche für Körnermais zwischen 1979 und 2016 verdoppelt, ist vom Landratsamt Karlsruhe zu erfahren, das wiederum auf Daten des Statistischen Landesamtes zurückgreift. Silomais ist im gleichen Zeitraum von 1.295 auf 952 Hektar Fläche zurückgegangen. In der Summe ist die Anbaufläche von Mais von rund 3.915 Hektar auf 6.237 Hektar gestiegen.

600 Tonnen passen pro Tag in den Trockner

Gernot Bolz in Liedolsheim hat 150 Hektar Mais in seinem Landwirtschaftsbetrieb, dem Bolzhof. Auch er sagt: „Im Moment ist der Verlauf schwierig. Auf den schlechteren Standorten bricht er zusammen, die guten Standorte sind dagegen noch feucht.“ Das zweite Standbein, der Bolz Landhandel, hält unter anderem die Trockenanlage vorrätig, die von den Landwirten der Region angesteuert wird. „Das gab es schon, dass alle auf einmal ernten wollten“, bestätigt Bolz. In diesem Jahr sei die Situation noch nicht angespannt. Trotzdem müssten die Termine mit den Landwirten koordiniert werden. 600 Tonnen in 24 Stunden schafft die Trocknungsanlage. „So etwa 8 000 bis 10 000 Tonnen Mais verarbeiten wir pro Saison“, erklärt Bolz.

Ist Mais für die Biogasanlage die Lösung der Probleme?

Beim Kreisbauernverband des Landkreises Karlsruhe verweist man auf Helmut Jäger, Landwirt in Bruchsal, der sei „ein Fan vom Mais“. Kein Wunder: Jäger baut unter anderem Energiemais für die Biogasanlage an. Hilfreich sei der Anbau aus zwei Gründen: Energiegetreide ist einerseits „vom Markt weg“, so Jäger, entspanne also die allgemeine Preisentwicklung. Andererseits gebe es einen Fixpreis für Energiepflanzen, auch wenn der knapp kalkuliert sei. Nur zweimal seit Start der Biogasanlage 2005 sei der Fixpreis über dem normalen Preis gelegen, berichtet Jäger. Wie sich die Sache in Zukunft gestalte, steht für ihn ebenfalls in den Sternen. Denn in sechs Jahren soll Schluss sein mit Biogas aus Energiepflanzen. So zumindest jetziger Stand der Dinge.

Preise diktiert der Weltmarkt, die Probleme bleiben lokal

Für Körner- und Silomais gebe es in diesem Jahr eher bescheidene Preise, um die 14 Euro pro Kilo, statt rund 16 Euro pro Kilo im vergangenen Jahr. Grund: „Aus Regionen wie Ungarn kommt viel.“ Die Landwirtschaft in der Region sei beim Mais in diesem Jahr, dem zweiten Dürrejahr in Folge, mit einem blauen Auge davongekommen: „Regenereignisse kamen immer gerade noch dann, als wir sie gebraucht haben“, so Jäger.