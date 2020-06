Blogger sammeln auf „MeinOrt Weingarten“ Infos über ihren Heimatort

Anzeige

Auf der Plattform „MeinOrt Weingarten“ können sich Interessierte über das Geschehen in der Hardt-Gemeinde informieren. Das Angebot ist bereits seit 2018 online und informiert über Events, Angebote sowie Personen aus dem Ort.

Von unserem Mitarbeiter Nico Fischer

Was passiert, wenn „Video-Experten, Elektro-Profis, Buchhaltungs-Helden, Social-Media-Kenner, Kamera-Kinder und Heimat-Liebende“ ein gemeinsames Projekt machen? Es entsteht eine informative und bunte Online-Plattform. Genau so ist es bei den Machern von „MeinOrt WWeingarteneingarten“, die auf Facebook, Instagram, YouTube sowie in der App und auf der Homepage über das Geschehen in Weingarten informieren und berichten.

Das lohne sich, denn „in Weingarten gibt es viele tolle Angebote“, wie Vanessa Graf von der Initiative betont. Allerdings „hat man leider von einigen Events oder Aktionen erst im Nachhinein mitbekommen“, wie sie und ihre Mitstreiter Maximilian Mayer und André Becker erläutern. Aus diesem Umstand heraus entstand die Idee, eine lokale onlinebasierte Plattform zu gründen.

Interessante Personen aus Weingarten kommen zu Wort

Seit Anfang 2018 sind die drei online, die durch ein erweitertes Team von engagierten Mitgliedern unterstützt werden. Das Angebot umfasst dabei Neuigkeiten aus der Gemeinde, Vereinsnachrichten und Veranstaltungsinformationen sowie Videoformate wie zum Beispiel „s’Bänkle“. Hier werden regelmäßig interessante Persönlichkeiten aus Weingarten und Umgebung vor stimmungsvoller Kulisse interviewt.

Über 20 Folgen wurden bisher veröffentlicht, unter anderem mit Bürgermeister Eric Bänziger oder der amtierenden Weinkönigin Lea I. Darüber hinaus ist „MeinOrt“ auch eine Plattform für lokale Gewerbetreibende, die hier für sich werben können.

News aus weiteren Ortschaften könnten dazu kommen

Statt Angst vor der Digitalisierung zu haben, möchte „MeinOrt“ gemeinsam mit lokalen Anbietern so die Chancen von Medienpräsenz und Social Media nutzen. Grundsätzlich ist es das Ziel der Initiative, dass die Online-Aktivitäten zu einer Vernetzung im Offline führen – getreu dem Motto „Raus aus dem Haus und rein ins Geschehen“. Dabei soll in Zukunft der Radius erweitert werden.

Da das Team die Arbeit an der Plattform als Hobby neben ihren Vollzeitjobs betreibt, liegt der Hauptfokus im Moment noch auf Weingarten, allerdings hat man „bereits die Fühler in die Region ausgestreckt“, wie Graf sagt.

So finden sich unter dem Slogan #MeineNachbarschaft Neuigkeiten aus Bruchsal und dem Kraichgau und verdeutlichen, dass „MeinOrt“ durchaus „nicht am Ortsschild endet“. Und das auch Zeiten der Coronakrise, die das öffentliche Leben nahezu stillgelegt hat, Engagement möglich ist, hat das Team mit verschiedenen Aktionen eindrucksvoll bewiesen.

Livestreams sollen während Corona für Gemeinschaftsgefühl sorgen

Um „in dieser bedrückenden Zeit für Unterhaltung und ein Gefühl von Gemeinschaft zu sorgen“, wie Graf sagt, hat man relativ spontan Konzepte für verschiedene virtuellen Live-Events entwickelt. Bei jedem dieser Events stand ein kulinarisches Thema im Mittelpunkt, zu dem lokale Gastronomen und Einzelhändler entsprechende Pakete zusammenstellten.

In Begleitung eines von Graf moderierten Livestreams sorgten diese dann für kulinarische Momente in den Haushalten und viel Spaß bei den Veranstaltern und Teilnehmern. Dass man mit den Themenabenden zu Wein und Sangria sowie dem gemütlichen Grillabend mit Fünf-Gänge-Menü „einen Nerv getroffen hat“ zeigt die Tatsache, dass das Team zu Beginn der Events die Vorbestellungen aufgrund der großen Nachfrage limitieren musste. Bei diesen Abenden bekommt das Motto der Initiative, „Zu Hause erleben“, eine ganz direkte Bedeutung.

www.meinort-weingarten.de