Im Gewerbering in Linkenheim-Hochstetten hat am Dienstagabend eine freistehende Sauna gebrannt. Das Feuer griff auch auf ein Holzlager über. Eine Person wurde beim Versuch, das Feuer zu löschen, leicht am Arm verletzt.

Gegen 18.30 Uhr sei der Alarm eingetroffen, so ein Polizeisprecher. Vermutlich wegen eines technischen Defekts hatte die freistehende Sauna bei einer Schreinerei gebrannt. Die Feuerwehr habe das Feuer schnell unter Kontrolle bringen können.

