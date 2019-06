Anstehende Bürgermeisterwahl: Kandidatenvorstellung in Walzbachtal

Anzeige

Große Spannung vor der Bürgermeisterwahl in Walzbachtal: Gleich sieben Kandidaten streiten um die Nachfolge von Karl-Heinz Burgey, der 16 Jahre die Geschicke der Doppelgemeinde mit den Ortsteilen Jöhlingen und Wössingen leitete. An diesem Dienstag ist die erste von zwei öffentlichen Vorstellungsrunden.

Beginn ist um 19 Uhr in Jahnhalle Jöhlingen. Am Mittwoch präsentieren sich die Bewerber – eine Dame, sechs Herren – in Wössingen. Die BNN begleiten die Vorstellung ab 18.30 Uhr mit einem Live-Ticker auf bnn.de.

Verfolgen Sie bei uns ganz unmittelbar, wie sich die Kandidaten präsentieren und wie die Walzbachtaler reagieren. Aus Jöhlingen berichten Dietrich Hendel und Matthias Kuld. Ab etwa 23 Uhr gibt es das Ganze dann auch als Bericht auf bnn.de.