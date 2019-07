Bürgermeisterwahl Walzbachtal: Wer wird neuer Bürgermeister?

Anzeige

An diesem Sonntag wird in Walzbachtal gewählt. Eine Dame und sechs Herren wollen den nicht mehr kandidierenden Karl-Heinz Burgey beerben. Wer macht das Rennen in der knapp 10.000 Einwohner zählenden Gemeinde?

Zur Wahl stehen

• Michael Paul ist Rechtsanwalt und Fraktionsvorsitzender der CDU im Walzbachtaler Gemeinderat;

• Jürgen Bereswill ist selbständiger Kunststofftechniker in Eisingen;

• Iris Würtz ist Unternehmerin aus Wössingen;

• Siegfried Weber ist Verwaltungsfachwirt und in Walzbachtal für das Bürgerbüro zuständig;

• Werner Kuhn ist Verfahrensmechaniker und arbeitet als Fertigungsleiter bei einer Firma in Gölshausen (er hat seine Bewerbung zurückgezogen, aber die vorgesehene Frist nicht eingehalten, weshalb er noch auf dem Stimmzettel steht);

• Timur Özcan ist Verwaltungsfachwirt und arbeitet beim Polizeipräsidium Mannheim;

• Sascha Oehme aus Walzbachtal.

Die BNN tickern ab 18 Uhr live. Leser können bei dem Ticker gerne mitfiebern und mitkommentieren. Dietrich Hendel und Matthias Kuld berichten direkt aus dem Wössinger Rathaus. Die aktuellen Zahlen liegen wohl ab 18.30, 18.45 Uhr vor.. Nach gut einer Stunde dürfte feststehen, ob es einen Sieger gibt – oder ob am 21. Juli ein zweiter Wahlgang die Entscheidung bringen muss.

Beim BNN-Ticker gibt es zu den Zahlen dann auch erste Stellungnahmen der Bewerber.

Zum genauen Nachlesen gibt es dann am Montag die Printausgabe der BNN Hardt und Bretten.