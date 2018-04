Chaos am Container

Aus den runden Öffnungen schauen Flaschenhälse und -böden hervor, auf und neben den Containern stapeln sich Weinflaschen und Gläser: Den Besuchern eines Getränkemarktes in der Graben-Neudorfer Dieselstraße bietet sich derzeit ein wenig anschauliches Bild, das auch in anderen Gemeinden bekannt ist. Bruchsal, Bretten, Weingarten – seit Tagen häufen sich bei den Gemeinden und dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises die Meldungen zu überquellenden Altglascontainern.

Fahrer ausgefallen

Das zuständige Entsorgungsunternehmen, die Suez Süd, begründet die Situation mit einem „unerwartet hohen Aufkommen an Altglas“ nach Ostern und damit, dass Touren wegen der Feiertage zeitversetzt gefahren werden mussten. Außerdem sei ein Fahrer ausgefallen.

Viel zu lange nicht geleert

In Graben-Neudorf scheint die Situation momentan besonders angespannt: Auch an der Kanalstraße und am Festplatz türmen sich laut den Mitgliedern einer lokalen Facebook-Gruppe die Flaschen. Die Container seien schon viel zu lange nicht mehr geleert worden, meint einer der User. Ein anderer fordert, dass die Entsorgungsfirma generell dafür sorgen müsse, dass die Behälter vor Festen wie Ostern oder Silvester leer sind.

Die Verbraucher diskutieren

Für Diskussionen sorgt aber vor allem auch die Tatsache, dass viele Anwohner ihr Altglas auf oder neben die Container stellen, wenn nichts mehr hineingeht. „Seinen Müll einfach irgendwo abladen, das geht gar nicht“, meint ein Gruppenmitglied. „Sorry, aber wenn man die vierte überfüllte Containerstation im Ort erreicht, hat man echt keine Lust mehr“, kontert ein anderer User. Gemeinden und Suez weisen daraufhin, dass Altglas nicht außerhalb der Container deponiert werden soll. Das verzögert die Leerungen.

Suez kommt am Mittwoch

Momentan würden im Landkreis zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt, teilt die Suez mit. Graben-Neudorf und Weingarten, wo sich ein ähnliches Bild bietet, sollen am diesem Mittwoch angefahren werden. In Stutensee muss das Entsorgungsunternehmen in den vergangenen Tagen Präsenz gezeigt haben. Dort herrscht bereits Ordnung.

Bauhöfe versuchen, für Ordnung zu sorgen

Dirk Pfirrmann, Bauhofleiter in Weingarten, hält den aktuellen Entsorgungsengpass nicht für einen Einzelfall.

„Das geht seit Monaten so. Die Container müssten öfter geleert werden.“ Für ihn und seine Kollegen bedeutet die Situation Mehrarbeit. Sie versuchen, abgestelltes Altglas in anderen Behältern im Ort unterzubringen, in denen noch Platz ist. In Graben-Neudorf bemüht man sich,

zumindest die Scherben zu entfernen.

Uwe Bartl, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs im Landkreis, berichtet, dass es bereits seit Herbst intensive Gespräche sowohl mit der Suez als auch dem ausschreibenden Unternehmen gibt: „Da muss sich etwas tun“, sagt Bartl.

Entsorgungssystem

Die Entsorgung von Altglas fällt in den Zuständigkeitsbereich privater Unternehmen – der sogenannten Dualen Systeme. Im Landkreis Karlsruhe zeichnet die Firma ELS aus Bonn verantwortlich. Diese hat den Entsorgungsauftrag ausgeschrieben und an die Suez vergeben. Es bestehen keine Verträge mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb, der nur als Mittler auftritt. lfi