Coronavirus-Fall in Stutensee: Realschule bleibt geöffnet

Ein Schüler der Erich Kästner Realschule Stutensee im Stadtteil Blankenloch wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Laut einer Mitteilung der Stadt Stutensee sei die Infektion des Jungen symptomfrei. Da laut Gesundheitsamt Karlsruhe keine weitere Gefährdung bestehe, bleibe die Schule geöffnet.

Ein Elternteil des Jugendlichen sei ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet worden. Das zuständige Gesundheitsamt Karlsruhe habe umgehend alle erforderlichen Schritte eingeleitet, die Kontaktpersonen ermittelt und auch weitere Tests angeordnet.

Der momentan eingeschränkte Schulbetrieb am Schulzentrum soll fortgesetzt werden. Schulleitung, Gesundheitsamt und die Stadt als Schulträgerin stünden im engen Austausch zum aktuellen Geschehen.

Bisher keine weiteren Schüler erkrankt

Der an COVID-19 erkrankte Schüler soll sich in häuslicher Quarantäne befinden. „Der Jugendliche war zuvor an insgesamt drei Tagen der letzten beiden Wochen in einer kleinen, aus neun Personen bestehenden Lerngruppe im Schulgebäude“, heißt es in der Mitteilung der Stadt Stutensee. Alle bisher durchgeführten Tests der Kontaktpersonen seien negativ ausgefallen.

Wegen fünf Corona-Fällen war in Bretten das Edith-Stein-Gymnasium vorsorglich geschlossen worden. Seit dem 2. Juli findet dort nun wieder der reguläre Präsenzunterricht statt.

BNN