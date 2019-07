Dem Landkreis Karlsruhe fehlen Mülldeponien

Anzeige

Der Landkreis Karlsruhe ist in vielerlei Hinsicht für Abfälle entsorgungspflichtig – und hat dabei Probleme. Hausmülldeponien gibt es keine mehr im Kreisgebiet, bei den Kapazitäten für Erdaushub wird es langsam knapp und für mineralische Abfälle ist der Kreis Karlsruhe auf den Partner Enzkreis angewiesen.

Die Entsorgung der beim Rückbau kerntechnischer Anlagen anfallenden „freigemessenen mineralischen Abfälle“ hat sich als ungelöstes, aber drängendes Dauerthema auf der Agenda von Landrat und Kreistag festgesetzt. Jüngst hat sich Landrat Christoph Schnaudigel diesbezüglich auch mit der Bitte um Hilfe an das Land gewandt. Fragen und Antworten zu einer komplexen Materie:

Was passiert mit dem Hausmüll aus dem Landkreis Karlsruhe?

Unter den diversen Abfallkategorien ist der Hausmüll eher problemlos. Hausmüll kommt in die Verbrennungsanlage nach Mannheim.

Wertstoffe?

Ebenfalls relativ problemlos. Wertstoffe werden separat gesammelt, sortiert und soweit möglich wiederverwertet.

Was ist mit dem Erdaushub?

Da wird es langsam eng. Beim unbelasteten Erdhaushub reichen die Deponiekapazitäten im Landkreis bei gleichbleibendem Aufkommen noch für die nächsten zehn Jahre. Um Deponieraum zu sparen, will der Landkreis – so die Antwort auf eine BNN-Anfrage – mit den Städten und Gemeinden darauf hinwirken, Bodenaushub soweit als möglich zu vermeiden oder an Ort und Stelle wieder zu verwenden. Auch soll bei der noch bevorstehenden Rekultivierung der ehemaligen Hausmülldeponien in Bruchsal und Grötzingen bevorzugt geeigneter Bodenaushub aus dem Landkreis eingesetzt werden. Zudem sollen über eine Marktrecherche externe Verwertungsmöglichkeiten erkundet werden. Für nicht verwertbaren Bodenaushub soll bei der Erdaushubdeponie in Ittersbach eine Ausweitung der Kapazität geprüft werden, weil sie bereits in sieben Jahren verfüllt sein wird. Überdies bezieht der Landkreis in seine längerfristigen Überlegungen kommunale Erdaushubdeponien mit ein.

Was sind mineralische Abfälle und wie ist da die Lage?

Mineralische Abfälle sind im wesentlichen Bauabfälle. Eine sichere und kostengünstige Entsorgung von mineralischen Abfällen wird bei der guten Baukonjunktur und steigenden Baupreisen im Raum Karlsruhe zu einem politisch immer wichtigeren Thema. Bau- und Abbruchabfälle sind nach Angaben des Branchen-Bundesverbandes der mengenmäßig größte Abfallstrom in Deutschland. Für die Entsorgung von mineralischen Restabfällen nutzt der Landkreis Karlsruhe die Deponie Hamberg des Enzkreises, die in einigen Jahren verfüllt sein wird. Eine eigene Deponie hat der Landkreis dafür nicht. Der Kreistag hat auf der Grundlage von Studienergebnissen für die Entsorgung der mineralischen Abfälle Festlegungen zum weiteren Vorgehen getroffen: Die Menge mineralischer Restabfälle, die dem Landkreis heute zur Beseitigung auf einer dafür geeigneten Deponie überlassen wird, ist mit etwa 1 000 Tonnen pro Jahr allerdings gering. Bereits 2003 wurde untersucht und festgestellt, dass bei dieser geringen Menge ein wirtschaftlicher Betrieb einer eigenen Deponie nicht möglich wäre. Deshalb werden diese Abfälle momentan im benachbarten Enzkreis entsorgt. Da diese Deponie in einigen Jahren verfüllt sein wird, muss mittelfristig nach anderen Lösungen gesucht werden. Außerdem werden heute aus dem Kreisgebiet rund 14 000 Tonnen mineralische Restabfälle privatwirtschaftlich auf anderen Deponien in Baden-Württemberg entsorgt, die bei abnehmenden Deponiekapazitäten in Zukunft möglicherweise wieder dem Landkreis Karlsruhe angedient werden.

Eine eigene Landkreis-Deponie für diese Müllsorte scheidet also aus?

Landrat Christoph Schnaudigel hält es für „wahrscheinlich schwierig“, dass in dieser Frage ausschließlich der Kreis Karlsruhe zu einer Lösung kommt. Die Menge der zu lagernden Abfälle ist gering, die Kosten für eine eigene Lösung sehr hoch. Eine regionale Lösung wäre demnach nötig. Man müsse der Kosten wegen wohl Partner suchen. Landrat Schnaudigel erwartet in dieser Frage erste Entscheidungen in ein bis zwei Jahren.

Die schwierigste Frage aber ist die nach der Entsorgung der Abfälle aus dem Rückbau der Wiederaufbereitungsanlage des Kernforschungszentrums Karlsruhe und des Kernkraftwerks Philippsburg. Die „freigemessenen mineralischen Abfälle“ sind zwar formal unbedenklich zur Ablagerung auf einer dafür zugelassenen Deponie, werden aber öffentlich als „Atommüll“ wahrgenommen. Wie ist da der Sachstand?

Landrat Christoph Schnaudigel ist in dieser Frage eindeutig: „Das ist das schwierigste und drängendste Thema.“ Schwierig deshalb, weil der entsorgungspflichtige Landkreis den Abfall aus den Atomanlagen derzeit nicht untergebracht bekommt. Drängend, „weil die Abfälle schneller da sind als Deponiekapazität geschaffen werden kann“. Im Klartext: Die WAK soll weiter rückgebaut werden, und der Rückbau in Philippsburg läuft an. Der Landkreis Karlsruhe betont, dass beim Rückbau der kerntechnischen Anlagen anfallende Abbruchabfälle nach einer Prüfung durch das Umweltministerium Baden-Württemberg für eine Ablagerung auf einer konventionellen Restabfalldeponie freigegeben werden können, „weil die dadurch entstehende Strahlenbelastung vernachlässigbar gering ist“.

Was kann der Landkreis jetzt machen?

Erneut wurden alle Deponiebetreiber landesweit angeschrieben, ob es in dieser Frage zu einer Kooperation kommen kann. Große Zuversicht hat der Landrat da aber nicht. Für Lösungen außerhalb von Baden-Württemberg bedarf es einer Ministererlaubnis. Auch das ist eher vage – unabhängig von der Frage, ob man denn jemanden findet. Das Thema spitzt sich also zu. Eine Studie zu diesem Komplex ist in Auftrag gegeben. Eine ins Spiel gebrachte Zwischenlösung gilt auch als schwierig. Einzig positiv aus Sicht des Landrats ist, dass „wir uns auf den Weg gemacht haben“.

Kann der Landkreis Hilfe erwarten?

Der Landrat setzt zumindest darauf. Bei der Vorstellung des Reststoffbearbeitungszentrums für den Rückbau der Philippsburger Atommeiler sagte Landrat Schnaudigel: „Das Problem der Entsorgung ist noch nicht gelöst. Wir brauchen die Unterstützung der Landespolitik.“ Derzeit aber lasse das Umweltministerium in Stuttgart den Landkreis bei der Entsorgung allein.

Und was passiert eigentlich mit radioaktivem Müll?

Dafür ist der Bund zuständig. Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit schreibt dazu: „Als geeignete Lösung für die Endlagerung aller Arten radioaktiver Abfälle wird in Deutschland die Einlagerung in tiefe Bergwerke und deren nachfolgender dauerhafter Verschluss angesehen.“ Die Frage der Endlagerung ist bekanntlich aktuell noch offen.