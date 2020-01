Einbrüche in Bäckereien in Dettenheim und Linkenheim: Geldtresor entwendet

Anzeige

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in zwei Filialen einer Bäckereikette in Dettenheim und Linkenheim eingebrochen und haben jeweils einen Geldtresor gestohlen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, drangen die unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 12.45 Uhr, und Sonntag, 6.45 Uhr in eine Bäckereifiliale in der Liedolsheimer Hauptstraße ein. Wie genau die Diebe in die Räume der Bäckerei gelangten, ist bislang noch unklar. Die Unbekannten rissen einen Tresor aus seiner Verankerung und nahmen ihn mit.

Am Sonntagmorgen wurde gegen 6.45 Uhr erneut in eine Bäckereifiliale in der Karlsruher Straße in Linkenheim eingebrochen. Auch hier wurde aus dem Lagerraum ein Tresor aus der Wandverankerung gerissen und entwendet.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht ermitteln.

Das Polizeirevier Philippsburg nimmt Hinweise unter der Nummer 07256/93290 entgegen, das Polizeirevier Waldstadt unter 0721/967180.

ots/BNN