Anzeige

Der Adventskranz muss nicht immer rund sein. Eckig geht auch, und die Tannenzweige sind auch nicht verpflichtend. Selbst gestalten liegt im Trend. Wir wollen wissen, was basteln die BNN-Leser? Bos Weihnachten stellen wir in der Hardt-Ausgabe der BNN „Advents“kränze“ und kreative Menschen dahinter vor und das sind die Adventskranztrends 2018.

Das Objekt sieht irgendwie stachelig aus, das Katharina Stober zeigt: ein rötlich-weißer Kranz mit acht schlanken, dunkelroten Kerzen: „Das ist gewachster Wildasparagus“, erklärt die Floristenmeisterin in Staffort. „Den habe ich ganz frisch gemacht.“ Gewachste Objekte – Kränze, Zapfen, Früchte und Zweige – lägen zur Adventszeit im Trend. Grüne Zweige werden dazu in Wachs getränkt. Diese kaufe sie allerdings ein. „Viel zu aufwendig, wenn man das selber machen wollte.“ Aber sie kombiniere solche Teile mit anderen zu schmucken Stücken, mal mit vier Kerzen, mal mit zwei – oder eben mit acht. Ihre Kränze, die sie am Samstag und Sonntag in ihrem Geschäft präsentiert, stellt sie mit Steckmasse her: „Da kann man sie gießen, und sie halten länger.“

Gold im Trend



Bei den Farben sieht Katharina Stober Gold wieder im Kommen, ebenso wie Mintgrün und Grautöne. „Und Naturlook ist bei allen Werkstücken ein wichtiges Element“, sagt sie: „Der Mensch hat die Natur wieder entdeckt, und die will er auch in seiner Wohnung haben.“

Orientierung an der Mode



„Den Trend macht jeder Florist und jede Floristin selbst“, sagt Martina Musler, die ihren Blumenladen im Eggensteiner Gewerbegebiet hat. Und Trends orientierten sich sehr häufig an der Modewelt. „Die Kunden wünschen sich sehr oft, dass die Dekoration zu ihrer Wohnung passt.“ Die Farbpalette ihrer Ausstellungsstücke ist sehr breit: „Rot geht immer. Das ist zum Advent so wie das Gelb zu Ostern“, meint Musler.

Asymetrisch geordnet



Viele Kerzen sind in Grüntönen gehalten, weiße und graue finden sich ebenso. Die Adventskränze sind manchmal klassisch, meistens aber eher ungewöhnlich. Ein Stück Holz von einem Baum mit vier roten Kerzen in einer Reihe mit grünen Zweigen ausgesteckt. Zwei weiße Kerzen, dazwischen ein paar weiße, filigrane Stäbchen. Ein grüner Kranz mit asymmetrisch angeordneten grauen Kerzen. Tannenreisig verwendet sie eher zurückhaltend, weil es nadelt und bröselt.

Ideen im Schlaf

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an #alleneinenschönenerstenadvent🕯❤🎄 #xmes #erstekerzebrennt🌟🕯❄️ #adventskranz2017 Ein Beitrag geteilt von Dana 🇵🇱 Mom of Luca 👼 (@danuta.89) am Dez 3, 2017 um 2:18 PST



Woher ihre Ideen kommen? „Die kommen mir im Schlaf“, lacht sie. Und sie tausche sich mit Kollegen aus, wie man pfiffige Kränze und Gestecke gestalten könne: „Wir wollen uns ja abheben von den Discountern.“

Zweigleisig ist das Angebot beim Gartencenter Heckert in Eggenstein: „Wir haben floristisch gestaltete, eigene Adventsdekorationen für die anspruchsvolleren Kunden, und wir bieten auch Standardware an, die vom Großhandel kommt“, sagt die gelernte Gartenbauingenieurin Doris Schreck, die bei Heckert arbeitet. „Tannenduft“ heißt eine längliche Kreation in den Farben Oliv, Hellgrün, Türkis, Blau, Kupfer und Messing. Oder „Winterlandschaft“ nennt sich eine andere, erwartungsgemäß mit Weiß, mit Creme, Silber, Grau und Blau kombiniert. Bei den eigenen Werkstücken gibt es unterschiedliche Formen vom Kranz über das Tablett bis zu Schalen. Bei den Farben herrschen aber auch Rot, Weiß, Grün vor. Auch Altrosa mit Gold oder Blau und Grün mit Silber und Weiß sind zu sehen. Holz ist bevorzugter Werkstoff bei vorweihnachtlichen Figuren.

Viele Accessoires



Im Gartencenter beim Hagebaumarkt in Friedrichstal findet der Kunde zum einen die klassischen Standard-Adventskränze mit roten, weißen, dunkelroten und rosafarbenen Kerzen. „Die größeren Exemplare kommen nächste Woche ins Programm“, berichtet Christopher Walter. Vor allem deshalb, weil nach langer Warmphase die Zweige schon relativ trocken seien und dann noch früher ihre Nadeln verlören.

Und andererseits bietet der Markt alle die Accessoires an, die man brauchen kann, wenn man seinen Kranz oder sein Gesteck selber basteln möchte: Pure Kränze in Natur oder Kunst, Orangenscheiben, Tannenzapfen und sonst alles Mögliche, was die Fantasie des „Eigenbauers“ sich wünscht.

Adventskranz selbst herstellen oder bauen. Wir wollen die Kreationen unserer Leser aus Gemeinden im Einzugsbereich der BNN-Hardtausgabe vorstellen. Dazu benötigen wir für den 1. bis zum 24. Dezember Menschen, die bereit sind, sich und ihr Werk zu zeigen und die dazu gehörende Geschichte zu erzählen. 21 Artikel kommen in der Vorweihnachtsserie in die Druckausgabe unserer Zeitung. Wenn wir mehr bekommen (worauf wir hoffen), werden die überzähligen unter bnn.de zu sehen sein.

Kontakt

Bitte schicken Sie uns ein Bild Ihres Adventskranzes und schreiben Sie uns mit Namen und Telefonnummer an

redaktion.hardt.aktionen@bnn.de