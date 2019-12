Die Finanzierung der Berufsberatung wackelt ab 2020

Anzeige

Bei der Berufsberatung können Teenager ohne konkreten Plan Infos zu Berufen und Ausbildung bekommen. Aber: Der Bund steigt aus der Finanzierung aus. Das Kultusministerium Baden-Württemberg will nun zwar Geld zuschießen – aber nicht in voller Höhe. Am Ende könnte die Zukunft der Einrichtung an den Kommunen hängen.

Doris Haring stellt den Teenagern, die ratsuchend in ihr Büro kommen, oft eine Frage: „Was sind deine Stärken?“ Dann erlebt sie die Schüler meist sprachlos. „Die sehen gar nicht ihre eigenen Stärken, da muss ich die Aussagen richtig aus ihnen rauskitzeln“, stellt Haring immer wieder fest.

„Dabei erzählt mir der eine, dass er seinem Vater beim Fahrradreparieren hilft, der andere putzt immer das Auto und verstaut die Einkäufe ordentlich. Aber die Schüler sehen das gar nicht als Pluspunkte.“ Jugendliche zu selbstbewusster Eigenwerbung zu animieren – das gehört zu Harings Job. Sie ist „Berufseinstiegsbegleiterin“. Eine umständliche Berufsbezeichnung. Aber dahinter steckt ein klares Ziel: Haupt- und Werkrealschüler so weit zu bringen, dass sie sich erfolgreich um eine Ausbildungsstelle bewerben und im Arbeitsleben auch tatsächlich Fuß fassen. Harings eigener Job – und der von landesweit rund 600 Kollegen – wackelt jedoch seit Monaten.

Bewerbungsgespräche simulieren

Denn der Bund steigt aus der Finanzierung aus. Das Kultusministerium Baden-Württemberg will nun zwar Geld zuschießen – aber nicht in voller Höhe. Es hängt nun also an den Kommunen, ob Erfolgsmeldungen wie die von Kevin (16) vielleicht seltener zu hören sind. Der Zehntklässler an der Werkrealschule Linkenheim hat schon jetzt einen Vertrag für seine Zimmermannslehre in der Tasche. Welches die größte Hemmschwelle auf dem Weg zur Lehrstelle war? Da muss Kevin keine Sekunde überlegen. „Am schwersten war es, anzurufen und nach einem Praktikumsplatz zu fragen“, erinnert er sich lächelnd. Über diese Hürde hat ihm „die Frau Haring“ hinweggeholfen. „Wir haben Telefontraining gemacht, simulierte Bewerbungsgespräche geführt“, erzählt seine Berufseinstiegsbegleiterin, die selbst beim Kolpingwerk angestellt ist.

Erwachsene kennen Standards für Bewerbungen oft nicht

Kevins Klassenkameradin Antonia war es besonders wichtig, dass Haring ihre Bewerbungsschreiben korrigierte. „Meine Eltern stehen voll hinter mir“, betont die 16-Jährige – aber welche Standards aktuell für Brief- und Online-Bewerbungen gelten, damit seien die Erwachsen nicht vertraut. „Ich fand es am schwierigsten, mich zu entscheiden, was ich machen will“, sagt Antonia. Vier Praktika hat sie hinter sich, im Krankenhaus, beim Augenoptiker, beim Zahnarzt und im Büro. Jetzt steht ihr Berufwunsch fest: „Kauffrau für Büromanagement.“ Mit Harings Unterstützung hat sie eine ganze Reihe Bewerbungen losgeschickt. „Die Briefe selbst schreibe ich den Jugendlichen aber nicht“, sagt die Begleiterin. „Ziel ist schon die Selbstständigkeit.“ Sichtlich stolz hört Haring zu, wie wohlformuliert Kevin über seine Berufswahl spricht. „Zuerst wollte ich Maurer werden“, erklärt er. „Aber beim Praktikum habe ich gemerkt, dass mir die Baustoffe Beton und Zement nicht so liegen. Mit Holz kann man sauberer arbeiten.“

Zwei Vorzeigeschüler

Kevin und Antonia sind allerdings keine typischen Fälle. Sie absolvierten freiwillig auch in den Ferien mehrere Praktika, sie recherchierten Zuhause im Internet – das macht sie zu Vorzeigeschülern. „Vielen Jugendlichen fehlt das Durchhaltevermögen“, sagt Haring. Oft hapere es bereits bei Kleinigkeiten, erläutert Klassenlehrer Michael Pfeiffenberger, der an der Linkenheimer Schule für die Berufsorientierung zuständig ist. „Man kann nichts als selbstverständlich voraussetzen: Wie hänge ich eine Datei an eine E-Mail? Wie schreibe ich Texte in Word?“ Bei den Eltern spüre er in Zeiten der Ganztagsschule immer häufiger die Erwartungshaltung: „Es ist die Aufgabe der Schule, die Kinder in eine Ausbildung zu bekommen“, sagt Pfeiffenberger. Diese Anspruchshaltung bedienen Berufseinstiegsbegleiter auch – damit die Jugendlichen „nicht durch den Rost fallen“, wie Haring es ausdrückt.

Aus lustlosen Schülern „handzahme Schaffer“ machen

Schon ab Klasse acht betreut die erfahrene Ausbilderin die Haupt- und Werkrealschüler. Sie macht Mut – oder verhilft auch mal zur Erkenntnis, dass Profifußballer und Schauspielerin keine realistischen Berufsziele sind. Sie vermittelt Firmenkontakte, organisiert mit Kollegen regelmäßig Karrieretage, spricht mit den Eltern. „Ich übe mit den Jugendlichen auch, wie man bei der Begrüßung die Hand gibt und dem Gegenüber in die Augen schaut“, sagt Haring – von Tipps für korrekte Kleidung ganz zu schweigen. Manchmal erlebe sie wundersame Wandlungen: Im Praktikum entpuppten sich lustlose Schüler plötzlich als „handzahme Schaffer“. Hat ein Schützling den Ausbildungsvertrag unterzeichnet, ist Harings Job noch nicht zu Ende: Sie begleitet den Lehrling im Probehalbjahr, hält Kontakt zum Arbeitgeber und zur Berufsschule. Notfalls organisiert sie Nachhilfe.

Wie oft sie es erlebte, dass ein Azubi im Probehalbjahr abbrach? „Nur ein einziges Mal“, sagt Haring. Allerdings: Die echten „Härtefälle“ darf sie gar nicht betreuen. „Totale Schulschwänzer kommen nicht ins Programm, weil keine Chance auf eine Ausbildung besteht“, erklärt Haring. „Ich musste auch schon Schülern kündigen, weil sie gar nicht zu den Gesprächen kamen.“