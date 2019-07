Auto rollt bei Eggenstein-Leopoldshafen ins Wasser

Anzeige

Am Montagabend ist in den Pfinzentlastungskanal bei Eggenstein-Leopoldshafen ein Auto ins Wasser gerollt. Die alarmierten Taucher suchten nach dem Fahrer des Wagens, auch ein Hubschrauber war im Einsatz – ohne Ergebnis. Am Ufer fanden die Feuerwehrleute die Kleidung eines vermissten Anglers.

Ein Jogger hatte laut Feuerwehr kurz nach 21 Uhr am Montagabend der Integrierten Leitstelle Karlsruhe gemeldet, dass er am Pfinzentlastungskanal gesehen hat, wie ein PKW ins Wasser gerollt ist. „Als wir mit den ersten Kräften an der Unglücksstelle eingetroffen sind, haben wir am Ufer nasse Kleidung vorgefunden“ berichtete Dominik Wolf, der als Kommandant der örtlichen Feuerwehr den Einsatz leitete. Insgesamt waren 41 Feuerwehrleute unmittelbar vor der Mündung in den Rhein im Einsatz.

Acht Taucher im Einsatz

Die DLRG setzte acht Taucher ein, die im vier Meter tiefen Wasser nach dem Vermissten suchten – ohne Ergebnis. Das Auto lag auf dem Kopf im Wasser. Auch die Suche am Ufer und in der Umgebung – unter anderem mit einem Hubschrauber – blieb ergebnislos.

Über die Polizei konnte ermittelt werden, dass das Fahrzeug einem Angler gehörte, der nach Familienangaben seit dem frühen Nachmittag dort war. Er wurde später als vermisst gemeldet. Die Polizei war mit einem Boot der Wasserschutzpolizei und zwei Streifen vom Revier Karlsruhe-Waldstadt mit sieben Beamten im Einsatz. Bürgermeister Bernd Stober machte sich vor Ort ein Bild über die Arbeit der Rettungskräfte.

Die Polizei bestätigte den Einsatz am Morgen. Derzeit sei noch nicht klar, ob es sich um eine Selbsttötung oder einen Unglücksfall handle, sagte Polizeisprecher Frank Otruba. Einen Abschiedsbrief gebe es bisher nicht. Drei Taucher der Wasserschutzpolizei aus Bruchsal sind am Dienstag vor Ort im Einsatz und suchen weiter nach dem Vermissten.

