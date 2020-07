Eggensteiner Anwohner gehen beim Baumschänder von einem einheimischem Täter aus

Anzeige

Die Menschen in Eggenstein spekulieren, wer hinter der mehrfachen Baumschändung an den Spitzahornbäumen in der Hauptstraße stecken könnte. Die Ermittlungen der Polizei haben noch nichts Neues erbracht. Die Gemeinde will warten und ihre Entscheidung wohlüberlegt treffen, ob man neue Bäume pflanzt – oder nicht.

Noch immer gibt es keine näheren Hinweise auf den Eggensteiner Baumschänder. Die Nachbarn und die Anwohner an der Hauptstraße machen sich natürlich ihre Gedanken. Und sie sind traurig, dass ein Unbekannter Bäume massiv beschädigt, die doch die Straße aufwerten.

Die Menschen in der Eggensteiner Hauptstraße geben sich an diesem späten Vormittag gesprächsbereit und informationswillig. Der Baumschänder und seine neuerliche Untat sind immer noch Thema bei den näheren Anwohnern. Die unmittelbaren Nachbarn sind noch immer entsetzt und traurig.

Bürger wollen Täter mit Überwachung erwischen

Die meisten gefragten Menschen geben zwar bereitwillig Antwort, etliche wollen aber weder mit Namen genannt noch im Bild gezeigt werden. Anonymität ist vielfach erwünscht. Die Aussagen ähneln sich: Der noch immer unbekannte Täter muss darüber erbost sein, dass die drei Bäume dort stehen, wo sie stehen. Fast alle glauben, dass man mit Hilfe einer Überwachung den Täter erwischen könnte.

Und die meisten wünschen, dass die beschädigten Bäume durch neue ersetzt werden. Man könne dem Baumschänder doch nicht nachgeben, heißt es mehrfach. „Vielleicht steckt hinter dem Baumfrevel ein Wutbürger, der mit einer Entscheidung der Gemeinde nicht zufrieden ist und seinen Zorn aus diese Weise abreagiert“, mutmaßt Thomas Lang.

Ich glaube nicht, dass jemand mit der Bahn nach Eggenstein kommt, Bäume ansägt und wieder verschwindet. Thomas Lang

Aus seinem Reisecenter gegenüber hat er den freien Blick auf die geschädigten Bäume. Er nimmt an, dass der Täter aus dem Ort stammt: „Ich glaube nicht, dass jemand mit der Bahn nach Eggenstein kommt, Bäume ansägt und wieder verschwindet.“

Eggensteiner sind traurig um die Bäume

Dass immer die drei gleichen Bäume an derselben Stelle angesägt werden, müsse eine Bedeutung haben und denselben Urheber. Vielleicht könnten sich die Nachbarn zusammenfinden, um auf die Bäume zu achten, schlägt Lang vor. Und: „Die Gemeinde darf nicht nachgeben.“

„Mir tut es um die Bäume leid. Das sind doch auch Lebewesen. An denen darf man seine Wut nicht auslassen“, sagt Martina Rastetter, die in Eggenstein lebt und gerade nach dem Einkaufen in ihr Auto steigt.

Sie denkt, dass der Täter mit den Bäumen an dieser Stelle ein Problem hat, weil er dort keine haben will, meint die Frau. „Ich möchte nicht entscheiden müssen, ob die Bäume so bleiben oder ersetzt werden.“

„Der Täter muss ein cleverer Kerl sein“, vermutet Jürgen Heil, der seinen Hofladen in der Hauptstraße hat: „Der lässt sich nicht erwischen.“

Er und seine Frau könnten das Vorgehen des Baumschänders nicht nachvollziehen, da fehle das Verständnis. „Das muss ein böser Mensch sein, der die Allgemeinheit schädigt.“

„Der Täter hat wohl grundsätzliche Probleme mit der Sanierung der Hauptstraße“, denkt Johannes Mohs. Der Student aus Eggenstein vermutet das, weil immer die gleichen Bäume betroffen sind.

Es könnte vielleicht jemand sein, der in der näheren Umgebung wohnt, überlegt er. Auch er meint, dass die Gemeinde nicht klein beigeben darf: „Sonst hätte der Täter seinen Triumph.“

Zeuge hat in der Nacht Verdächtiges beobachtet

Die Ermittlungen der Polizei sind eingeleitet. Es habe einen Zeugen gegeben, der in der fraglichen Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht habe, teil Polizeisprecher Florian Herr auf Anfrage mit. Dieser sei befragt worden, und die Polizei gehe seinen Angaben weiter nach.

Mehr dazu gebe es derzeit nicht zu sagen. Auch die Nachbarn seien befragt worden, ohne dass es dabei neue Erkenntnisse gegeben hätte, sagt Herr.

„Da wir frühestens im Herbst neue Bäume nachpflanzen werden, stehen wir nicht unter Druck, eine schnelle Entscheidung zu treffen“, meint Bürgermeister Bernd Stober.

Außerdem wolle die Gemeindeverwaltung gerne die polizeilichen Ermittlungen abwarten und dann wohlüberlegt entscheiden, wie es weitergeht, so Stober: „Gemeinderat und Verwaltung machen sich die Entscheidung nicht leicht. Wir stellen uns dem Spagat zwischen nicht nachgeben und nachpflanzen und mit Steuergeldern verantwortlich umgehen.“