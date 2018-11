Ein bisschen Farbe für mehr Selbstwertgefühl

Anzeige

Dass sie ihre Kunden mit „so wenig“ so glücklich machen kann – das ist es, was Irmi Ries an ihrem Beruf liebt. Seit 13 Jahren betreibt die gebürtige Österreicherin in Linkenheim-Hochstetten das Kosmetikstudio „Kosmetik und mehr“. An diesem Mittwoch wird sie dort vom „Spa Business Verlag“ als „Deutschlands beste Kosmetikerin 2018“ ausgezeichnet.

„Meine Mitarbeiterin Sophia schlug vor, dass wir uns bewerben“, erzählt Irmi Ries. Der Verlag, der verschiedene Magazine für Kosmetikerinnen und den Spa-Wellness-Bereich herausgibt, hatte den Preis in fünf Kategorien ausgeschrieben. Irmi Ries und ihr Team bewarben sich in der Sparte „Spezialisiertes Institut“ – und gewannen.

Pigmente lassen Makel verschwinden

„Unser Spezialgebiet ist das Permanent Make-up“, berichtet die Chefin. Doch bei „Kosmetik und Mehr“ werden nicht einfach nur Wimpern verdichtet oder Lippen dauerhaft nachgezogen. Vor allem die medizinische Pigmentierung hat es Irmi Ries angetan. Sie korrigiert Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, in dem sie Farbpigmente in die Haut rund um die Lippen implementiert. Oder verhilft Krebspatientinnen oder Brandopfern zu neuen Augenbrauen. Auch die Rekonstruktion von Brustwarzen nach einer Brustkrebserkrankung mit Amputation gehört zu ihrem Repertoire. „Mir geht es darum, den Kundinnen zu neuem Selbstwertgefühl zu verhelfen“, sagt Irmi Ries. Deswegen engagiert sie sich auch bei der DKMS, für die sie Make-up-Schulungen zum Beispiel im Städtischen Klinikum oder dem Diakonissenkrankenhaus in Karlsruhe leitet.

Von Gesichtsbehandlungen bis zur Maniküre – neben Permanent Make-up bietet „Kosmetik und mehr“ das volle Programm: „Wir schminken auch sehr viel, die Kundinnen gönnen sich das nach einer Behandlung einfach. Sophia kümmert sich um rund 20 Bräute im Jahr und Ulrike macht viel im Anti-Aging-Bereich“, berichtet die Chefin.

Junge Zielgruppe im Visier

In Zukunft möchte das Team vermehrt Pflegeworkshops anbieten. Doch das geht nur mit Verstärkung. Derzeit ist Irmi Ries auf der Suche nach einer qualifizierten Kraft. „Wir wollen vor allem auch die junge Zielgruppe ansprechen, sie behutsam an die Pflege des eigenen Körpers heranführen.“

Zunächst aber feiern Irmi Ries und ihre beiden Mitarbeiterinnen ihre Auszeichnung: Nach der Verleihung am Mittwochvormittag sind in dieser Woche noch zwei weitere Events geplant. Am Freitagabend ab 19 Uhr präsentieren sie im Salon exklusive Düfte, am Samstag ab 11 Uhr laden die Frauen zum Tag der offenen Tür ein.