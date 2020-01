Landarzt aus Liedolsheim über Ärztemangel: „Ich habe drei Jahre lang nach einem Nachfolger gesucht“

Anzeige

Viele Gemeinden haben mit Ärztemangel zu kämpfen – besonders in ländlichen Gebieten. Es fehlt an jungen Landärzten. Auch Klaus Wächter in Liedolsheim hat lange nach einem Nachfolger gesucht. Im Gespräch mit Christel Manzey spricht der Mediziner darüber, was einen guten Landarzt ausmacht und ob eine Landarzt-Quote sinnvoll ist.

Sie haben Ihre Praxis in Liedolsheim 30 Jahre lang geführt – wie schwer fällt da der Abschied?

Wächter: Um ehrlich zu sein, habe ich diesen Tag herbeigesehnt. Ich habe drei Jahre lang nach einem Nachfolger gesucht, im Internet, in Zeitungen. Die Suche war sehr aufwendig und teuer, aber hat am Ende leider nichts gebracht. Meine Nachfolgerin hat es durch Mundpropaganda erfahren. Sie hatte acht Praxen zur Auswahl.

Was zeichnet einen guten Landarzt aus?

Wächter: Ein guter Landarzt muss ein breites Spektrum abdecken, er darf kein Fachidiot sein. Außerdem braucht er natürlich soziale Kompetenzen, man muss sich in die Leute reindenken können. Wenn man als Landarzt keinen Zugang zu seinen Patienten findet, dann hat man verloren.

Baut man da nicht auch eine persönliche Beziehung zu seinen Patienten auf?

Wächter: Natürlich! Ich war selbst überrascht, wie sehr. Man kennt meist die ganze Familie, oft drei Generationen. Als ich zu Weihnachten meine Praxis aufgegeben habe, habe ich bergeweise Dankesschreiben und Geschenke bekommen. Als Arzt ist man dann doch eine wichtige Person im Ort. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich als junger Arzt in der Nähe von Bad Kreuznach eine Vertretung machen musste und eine Kassiererin den Pfarrer zur Seite schob mit den Worten „Machen Sie mal Platz, der Herr Doktor hat’s eilig“.

In Deutschland herrscht der Irrglauben, dass man mit mehr Paragrafen eine höhere Qualität erzielt.

Wie viele Patienten haben Sie in Liedolsheim betreut?

Wächter: So zwischen 1.400 bis 1.500. Das ist leicht über dem Durchschnitt. In der Stadt hat man weit weniger Patienten. Aber viele Patienten machen nicht glücklich.

Wieso denn nicht?

Wächter: Wegen der Budgetierung. Wenn sie das Budget überschreiten, beispielsweise in Monaten mit Grippewelle, bestrafen sich die Ärzte im Endeffekt selbst. Die Reglementierung und Bürokratisierung nimmt auch immer mehr zu. In Deutschland herrscht der Irrglauben, dass man mit mehr Paragrafen eine höhere Qualität erzielt.

Viele junge Ärzte schrecken auch die langen Arbeitszeiten ab. Stimmt dieses Klischee denn?

Wächter: Natürlich hat man einen langen Tag, aber es gibt einen geregelten Notdienst für die Abende ab 19 Uhr bis zum nächsten Tag um 7 Uhr. In meiner Anfangszeit musste man noch 24 Stunden am Tag präsent sein, aber das ist schon lange nicht mehr so.

Die Landesregierung hat kürzlich eine Landarzt-Quote für Medizinstudierende beschlossen. Nützen solche Maßnahmen Ihrer Meinung nach etwas?

Wächter: An und für sich schon, aber man muss dabei auch die Persönlichkeit der Studierenden betrachten. Da sollen 75 Studienplätzen an Studierende vergeben werden, die sich für zehn Jahre als Landarzt in unterversorgten Gebieten verpflichten. Viele haben zu Beginn ihres Studiums aber keine klare Vorstellung, wohin ihre Neigungen gehen. Dazu der Druck, keinen Studienplatz zu bekommen – ich weiß nicht, ob eine Quote da die beste Wahl ist. Sinnvoller wäre es, den Status der gesetzlichen Krankenkassen zu ändern, Stichwort Bürgerversicherung. Jeder sollte eine Basis haben und vor allem sollten die Bürger auch wissen: Was kostet meine Krankheit die Allgemeinheit?

Liedolsheim hat sogar zwei Arztpraxen – ungewöhnlich für so eine kleine Gemeinde. Wie beurteilen Sie denn die ärztliche Versorgung in der Region?

Wächter: Schlecht ist sie nicht. Mit 4.800 Einwohnern und zwei Praxen haben wir hier noch goldenen Boden. Überversorgt ist Liedolsheim dennoch nicht. Wir profitieren von den großen medizinischen Fakultäten – Mannheim, Heidelberg, Freiburg. Aber es gibt natürlich auch Regionen, beispielsweise im Hochschwarzwald, da ist das ganz anders.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Wächter: Gute Frage – dass mich meine Frau meine Freizeit genießen lässt.