Einhörner und Zweihörner

Von Natalie Nees

Mit einem Schmunzeln auf den Lippen und bei näherem Betrachten der mehr oder weniger fantasievollen Kostümierungen im großen Partytreiben des Schmutzigen Donnerstags in der Blankenlocher Festhalle gibt es durchaus Anregungen für die Wahl des Berufes oder zumindest des Lieblingshobbys.

Sondereinsatzkommandos jagen Krankenschwestern

Im närrischen Getümmel finden sich jede Menge Polizisten, sogar von speziellen Sondereinsatzkommandos, zudem Soldaten, Gärtner, Krankenschwestern oder – wer es ausgefallener möchte – Stripper und Cheerleader. Ein ganzes Kostüm mit allem Drum und Dran kaufen, selbst schneidern oder das entscheidende Zubehör kaufen und selbst aufhübschen: Die BNN hat sich Beispiele aller drei Varianten näher angeschaut.

Gehörntes Pferdchen erobert die Narren

Die derzeit beliebteste Klamotte aus Tüll-Rock und Einhorn-Accessoires haben definitiv Franzi Meister und Anna-Theres Bolz gewählt. Die zwei jungen Frauen folgen in dieser närrischen Saison dem top angesagten Einhorn-Look, der sich schon länger hält. Nachdem im vergangenen Sommer jedes Badetuch und jedes zweite T-Shirt vom angesagten Einhorn dominiert wurde, hat das gehörnte Pferdchen nun auch die Narren erreicht.

Die 20-Jährige Anna-Theres und ihre Freundin und Geschäftskollegin Franzi haben sich ein Einhorn-Haar-Reif als „Grundgestell“ gekauft und diesen dann mit Blümchen, Glitzer, Lack und dazu passenden Farben startklar gemacht. Der Rest des Kostüms ist jung und farbenprächtig. Nicht fehlen darf dabei der Tüll-Rock. Im Fall der beiden Freundinnen aus Neureut und Liedolsheim setzen beide auf jeweils zwei übereinander gezogene Röckchen. „Macht doppeltes Volumen“, erklären die beiden jungen Frauen gut gelaunt.

Selbermachen ist Tradition

Ein bestens aufgelegter „Club der Teufelinnen“ marschiert kurz nach Hallenöffnung in Blankenloch auf. Sigrun Pleli, Heike Zeeb, Sabine Steiner, Heidi Tiedt, Anke Müller und Sabine Obhof bestechen ganz in den Farben Rot und Schwarz (wie die Hölle). Die „50 +“-Truppe kennt sich größtenteils schon aus dem Kindergarten und so ist es Ehrensache, dass neben Vereinssachen und Familienfesten auch die Fasenacht gemeinsam begangen wird.

Dazu schneidern sich die fingerfertigen Damen ihre Kostüme in jedem Jahr selber. Nach Bienchen, Miss Piggy und Schmetterlingen sind in diesem Jahr die Teufelinnen am Start. Diabolische Fransenröcke sind das Zentrum der Kostümierung, drum herum gibt es unter anderem feuerrote Halsbehänge und Teufelshörner. Das passende Make-up vervollständigt das Gruppenkostüm. Das Material dafür kostet übrigens nicht mehr als 30 oder 35 Euro.

Viehherde im Einteiler

30 bis 40 Euro pro Kostüm hat auch die junge Viehherde ausgegeben, die aus Spöck angereist ist. Tim Küpper, Leon Winter und Jonas Kutnar haben sich Kuhkostüme besorgt – samt gefleckter Felloptik und Euter am Bauch. Die Jugendlichen schätzen die Unkompliziertheit ihres Kostüms: Kaufen, anziehen und losziehen. Die Ganzkörperanzüge seien übrigens auch für die anstehenden Faschingsumzüge optimal.