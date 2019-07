Erneut brennt es: Feuer an Schule in Linkenheim-Hochstetten

Anzeige

Am Sonntagmittag meldeten Anwohner brennende Müllbehälter an der Grund- und Werkrealschule. Die Behälter fingen unter dem Fahrradunterstand in der Heussstraße Feuer.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Anwohner bereits Schlimmeres verhindert. Sie führten erste Löschmaßnahmen durch und brachten weitere Müllbehälter in Sicherheit.

Ein Großmüllbehälter brannte jedoch ab. Zurück blieb eine geschmolzene Plastiktonne und ein Haufen verbrannter Müll. Das Vordach des Fahrradunterstandes wurde durch die Hitze stark demoliert. Die Feuerwehr Linkenheim-Hochstetten führte noch Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte das Dach auf Glutnester.

Derzeit keine Hinweise auf Brandstiftung

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Einen Verdacht auf Brandstiftung gibt es nach Angaben eines Polizei-Sprechers derzeit aber nicht.

Erst vor wenigen Tagen hatten in Linkenheim-Hochstetten mehrere Wiesen und Äcker gebrannt. Wegen der Feuer mussten sogar Menschen ihre Häuser verlassen.

Damals hatte es nach Angaben des Polizei-Sprechers Hinweise auf einen gelegten Brand gegeben. Brandstiftung bei Containern oder ähnlichem sei in diesem Zusammenhang aber noch nicht vorgekommen.

BNN