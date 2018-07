Ein in Not geratener Igel hat am Sonntagmittag die Feuerwehr in Rheinstetten-Forchheim auf den Plan gerufen.

Durch aufmerksame Bürger wurde der Integrierten Leitstelle Karlsruhe 12.30 Uhr ein Igel gemeldet, der in einem Lichtschacht an einer Schule im Stadtteil Forchheim saß und sich nicht mehr selbstständig daraus befreien konnte.

Die Freiwillige Feuerwehr Rheinstetten rückte an und konnte mit einem Verantwortlichen der Schule die Kellerräume öffnen und den Igel – den die Floriansjünger inzwischen auf den Namen „Igel Ingo“ getauft hatten – durch ein Kellerfenster retten.