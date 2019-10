Fleet Skates aus Weingarten haben ihren Härtetest bestanden

Anzeige

Der Härtetest ist bestanden: Vom Kaukasus bis zum Königsstuhl – stolze 4 090 Kilometer – hat Martin Fluch auf Fleet Skates zurückgelegt. Diese Cross Skates stammen aus Weingarten. Susanne Boss will mit ihrem neuen Modell demnächst in den Vertrieb gehen. Sie spricht mit dem Sportgerät sowohl den Leistungs- und Breitensportler an, aber auch alle, die schlichtweg mit gelenkschonender Bewegung abnehmen wollen.

Auch Sven Ottke schätzt Fleet Skates

Cross Skates? Für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können: Das ist wie ein Roller, den man sich an normale Sportschuhe schnallen kann und samt passender Stöcke große Teile der Muskulatur trainiert. Bremsen sind integriert. Boss sagt, sie habe in den vergangenen vier Jahren knapp 200 Sportstudenten des Karlsruher Institut für Technologie dafür begeistert und etliche Trainer in Deutschland ausgebildet. Ex-Box-Champ Sven Ottke ist damit unterwegs und auch Triathlet Timo Bracht, sagt Boss stolz.

Aber auch sie musste – wie viele Jungunternehmer – ordentlich Lehrgeld bezahlen, bis sie ihr Produkt so hatte, wie es nun ist: Als passionierte Tennisspielerin kommt die Sportlehrerin Boss irgendwann zu Inline Skates. Auf der Sportfachmesse Ispo sieht sie 2005 zum ersten Mal Cross Skates – und ist begeistert. Schließlich könne man damit Koordination, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Schnelligkeit trainieren. Sie übernimmt mit ihrem Bruder den Deutschlandvertrieb, bildet Trainer aus. 2009 macht sie sich mit eigens entwickelten Cross Skates selbstständig. Aber ihr Produkt ist letztlich zu komplex, die Marge zu gering.

Sportlerin und Ingenieur sehen sich als Gewinnerteam

Da stellt es sich letztlich als Glücksfall heraus, dass die Sportlerin 2016 auf den Karlsruher Maschinenbauingenieur und Kaufmann Heiner Vogel trifft. Der steigt als Minderheitsgesellschafter in die Boss sports GmbH ein, tüftelt mit seinen Ingenieuren an dem Gerät. „Mich haben das Produkt und die Technik gereizt. Ich habe mir gesagt: Man kann das Produkt einfacher machen, vor allem modular.“

Jetzt werden die Alu-Grundbauteile in Vogels Werk in Malaysia produziert, in Baden die Stoffkomponenten genäht und alles montiert. Es gibt noch einige Konkurrenzprodukte, sagt Boss. „Aber kein anderer Hersteller hat wie wir drei verschiedene Längen.“ Boss und Vogel sagen, sie bräuchten nicht zwingend große Zahlen. „Unsere Vorstellung ist, dass wir in den ersten zwölf Monaten 250 Paar losschlagen können“, so Vogel. An Umsatz peile man 100 000 Euro an. Mittelfristig wolle man pro Jahr 1 200 bis 1 500 Paar Fleet Skates absetzen. Der Vertrieb läuft über den eigenen Online-Shop, über 25 von Boss ausgebildete Trainer und über zwölf Fachhändler. Entscheidend ist laut Boss und Vogel, dass es ein hochwertiges Produkt sei und die Käufer auch angelernt werden. „Lieber weniger verkaufen. Der Kunde muss zufrieden sein.“

Zielgruppe sind auch Sportvereine

Eine Zielgruppe seien auch Sportvereine. Boss sagt, sie komme vorbei, bilde dort Trainer aus. Fleet Skates gebe es per Verleih oder Finanzierung. „Auch Skiverleihe sind eine Zielgruppe, wenn sie keinen Schnee haben.“ Denn mit Fleet Skates könne man immer fahren. Einzige Ausnahme: Die Wege sind glatt.

Dann meint Boss, sie habe erst einmal genug geredet. Sie zieht ruck-zuck ein Paar Fleet Skates an und rollt los damit. Auch bei der passionierten Sportlerin haben diese Cross-Skates längst ihren Härtetest bestanden.