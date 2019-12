Friedhofsgebühren in Stutensee steigen

Anzeige

Bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres in Stutensee ging es bei der Beratung über den Verwaltungsantrag zu einer neuen Friedhofssatzung und Erhöhung der Bestattungsgebühren wenig harmonisch zu. Der Antrag fand aber eine knappe Mehrheit.

Von unserem Mitarbeiter Rüdiger Homberg

Die Gebühren waren zuletzt 2007 angehoben worden. Ihr Kostendeckungsbeitrag lag nach aktueller Rechnung bei gerade noch 34 Prozent. Die Gemeindeprüfungsanstalt empfiehlt aber einen erheblich höheren Anteil, wie OB Becker berichtete. Dem Gemeinderat lag ein Antrag vor, die Gebühren zum 1. Januar 2020 auf einen Deckungsgrad von 60 und zum 1. Januar 2022 von 70 Prozent zu erhöhen.

Die SPD-Fraktion und Teile der CDU-Fraktion hielten diese Anhebungen, die Erhöhungen zwischen 69 und 92 Prozent bedeuteten, für unangemessen. Dies rechneten in der Debatte CDU-Stadtrat Lutz Schönthal und der SPD-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Sickinger vor. FW-Fraktionsvorsitzender Klaus Mayer empfand stattdessen, dass die von einem externen Büro errechneten Gebühren angemessen seien, auch wenn eine Erhöhung in einem sensiblen Bereich wie den Bestattungen unpopulär sei. Seine Fraktion erachte diese notwendige Anhebung als längst überfällig, sagte Mayer.

Auch interessant: Bestattungskultur im Wandel: Beerdigung im Ballon oder mit Bratwurst und Bier

Keine Mehrheit für Vorschrift zu Leichenbekleidungen

So sah dies auch Ludwig Streib (Grüne). CDU-Stadtrat Ansgar Mayr und JL-Stadtrat Marius Biebsch forderten, vor einer Erhöhung erst einmal an die Kostenstruktur der Friedhöfe in Stutensee zu gehen. OB Becker sagte eine Analyse der Kostenstruktur zu und verwies auf die Erhöhung nach Prozenten hin. Wenn die Kosten sinken würden, bedeuteten 60 und 70 Prozent Deckungsgrad auch weniger in absoluten Zahlen.

Auch interessant: Grüne Klimaanlagen: Friedhöfe und ihr Öko-Effekt

Die – nach einer Klarstellung wiederholte – Abstimmung erbrachte die knappe Mehrheit von zwölf zu neun Stimmen für den Antrag. Zuvor waren zwei Änderungsanträge der Grünen-Fraktion zum Verbot von Herbiziden und Pestiziden und der vorgeschriebenen Ausstattung von Särgen und Leichenbekleidungen mit biologisch abbaubaren Stoffen abgelehnt worden.

Auch interessant: Zwei Bestatter aus Bretten über Asche im All und ihren Berufsalltag

Das Verbot von Pflanzenschutzmitteln stehe bereits in einschlägigen Gesetze, hieß es. Die Pietät verlange es, den Hinterbliebenen die Bekleidung ihrer Verstorbenen zu überlassen. Das Schutzmittelverbot wurde mit neun zu zwölf Stimmen abgelehnt, die Materialien-Vorschrift erhielt nur fünf Stimmen der Grünen.